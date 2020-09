Qualcomm Snapdragon 875 e 775: tanta potenza negli ultimi rumors

Fra i prossimi prodotti di casa Qualcomm dovremmo avere il tanto atteso Snapdragon 875, ma anche l'altrettanto promettente Snapdragon 775. Sul primo ci sono state varie indiscrezioni, con produttori come Xiaomi, Redmi e Realme che hanno già solleticato il palato degli entusiasts. Del secondo, invece, non sapevamo molto, se non un rumor di qualche mese fa relativo al fantomatico Xiaomi Mi CC10.

Nuovi rumors su Qualcomm, con le specifiche per Snapdragon 875 e 775

Ma a mesi di distanza ecco che nuove informazioni arrivano da parte di Roland Quandt, insider sempre molto informato sul mondo tech. Partiamo dal “minore” dei due, proprio quello Snapdragon 775G che dovrebbe ereditare il suffisso “G” dagli ultimi SoC della serie Snapdragon 7xx. Con nome in codice “cedros” e sigla tecnica SM7350, la piattaforma su cui Qualcomm starebbe testando lo Snapdragon 775G è tutto fuorché da non top di gamma.

Their testing platform is high end: 12 GB LPDDR5 (!) RAM, 256GB UFS 3.1 storage, 120Hz screen. SM7350 seems closely related to SM8350, so 7-series is in for a rather massive upgrade, from what it looks like. — Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020

Abbiamo ben 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage UFS 3.1 ed uno schermo con refresh rate a 120 Hz. Al di là degli ampi quantitativi di memoria, puramente indicativi, il supporto a tecnologie quali LPDDR5, UFS 3.1 e 120 Hz fa dello Snap 775 un SoC praticamente alla pari di quelli high-end. Senza contare che si parla di un processo produttivo a 6 nm, ulteriormente migliorati rispetto ai 7 nm dell'ultimo 765G.

Qualcomm has Lahaina (what I think is SM8350 aka SD875) coming. We knew that. There's also Lahaina+. — Roland Quandt (@rquandt) September 24, 2020

Passiamo adesso al piatto forte, ovvero il non plus ultra Snapdragon 875, nome in codice “lahaina” e sigla tecnica SM8350. E come con l'ultimo Snap 865, ci sarebbe anche un “lahaina+”, quello che dovrebbe essere lo Snapdragon 875+. Per questi due SoC non abbiamo grandi informazioni tecniche, se non che dovrebbero essere realizzati (nuovamente) a 5 nm. È curioso il fatto che potrebbe essere Samsung la casa produttrice della serie Snap 875, forse a causa di problemi riscontrati da Qualcomm.

Per quanto riguarda le tempistiche, Snapdragon 875+ vedrebbe la luce ben più in là di adesso, dato che si indica luglio 2021 come fascia temporale. Al contrario, Snapdragon 875 dovrebbe essere presentato il prossimo dicembre 2020, mentre a gennaio 2021 ci sarebbe il lancio di Snapdragon 775G.

