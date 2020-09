Problemi di batteria su OnePlus e OPPO? La causa potrebbe essere Google Play Store

Nelle ultime ora sono arrivate tramite i social un bel po' di segnalazioni in merito ai problemi di batteria su smartphone OPPO, OnePlus e di altri brand, causati da uno dei più recenti aggiornamenti del Play Store di Google. Andiamo a scoprire che cosa sta succedendo e – soprattutto – che cosa fare se il vostro dispositivo sta consumando batteria in modo anomalo per colpa dello store di Android.

Il Google Play Store causa problemi di batteria su alcuni smartphone OPPO, OnePlus e non solo: ecco che cosa sta succedendo

There seems to be a bug with a recent Play Store update causing the download service to have high CPU usage. I'm seeing reports on devices from ASUS, OPPO, and others. https://t.co/ah6iQYmxcR — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 25, 2020

Lo sviluppatore Park Ju Hyung ha pubblicato uno screenshot su Twitter, in riferimento ad alcuni problemi legati al Play Store di Google. Lo stesso è stato ripreso anche da Mishaal Rahman di XDA e non sono mancati numerosi commenti da parte degli utenti Android. In pratica il Google Play Store – o meglio, il servizio di download collegato ad esso – va ad impattare sulla batteria con un consumo anomalo della CPU: al momento sembra che questo problema di battery drain sia stato notato su vari modelli a marchio OPPO, OnePlus, ASUS, Samsung.

Probabilmente si tratta di un difetto che riguarda molteplici dispositivi, anche di altri brand. Da parte di Google tutto tace ma è probabile che nei prossimi giorni arrivi un aggiornamento per risolvere il bug. Per ora c'è una sola soluzione, ma di certo poco plausibile.

Infatti sembra che il servizio incriminato – come specificato poco sopra – sia quello relativo ai download. Ovviamente è possibile disabilitare o bloccare lo stesso, ma in questo modo non sarà possibile scaricare app e aggiornamenti dal Play Store.

