Che potesse diventare un successo immediato, lo dicevano le specifiche ed il prezzo, ma POCO X3 è ora lo smartphone più desiderato su Amazon andando sold out nella sua versione base.

Xiaomi: POCO X3 è lo smartphone più desiderato su Amazon

Lo smartphone più desiderato su AMAZON è già SOLD OUT nella versione 6+64 🔥

Ultime chance:

👉 6+64GB: 199,90€ su https://t.co/AIZANK7Anj fino ad esaurimento scorte e per poche ore

👉 6+128GB: 249,90€ su https://t.co/AIZANK7Anj e Amazon fino ad esaurimento scorte! pic.twitter.com/PUFGJwQmbs — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) September 10, 2020

A riportare questi dati molto incoraggianti è stata la stessa Xiaomi, che su Twitter ha riportato come il nuovo POCO X3 sia diventato lo smartphone più desiderato sull'e-commerce Amazon, replicando quindi le vendite record ottenute su AliExpress un paio di giorni fa. La notizia si arricchisce inoltre anche grazie al fatto che la versione base da 6 GB di RAM e 64 GB di storage sia attualmente sold out e che presto potrebbe diventarlo anche la versione top da 6/128 GB.

La strategia che Xiaomi ha attuato per la linea POCO X3 pare evidentemente funzionare, dato che con le sole vendite online si stanno raggiungendo numeri molto importanti. Molto probabilmente, come abbiamo potuto notare nella recensione, il fatto che non vi sia quasi nessun compromesso per quello che si va a spendere ha giocato molto nelle idee degli utenti, che hanno accolto al massimo la soluzione inedita del brand cinese.

Vediamo se, al loro arrivo sul mercato, i nuovi Xiaomi Mi 10T riusciranno poi a replicare quanto fatto dal medio di gamma X3, già quasi il punto di riferimento della categoria, che POCO è riuscito a tirare fuori. Intanto vi lasciamo il box con la versione da 6/128 GB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu