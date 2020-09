POCO X3 Pro menzionato per errore: ma esiste veramente?

Sappiamo già moltissimo su POCO X3 NFC e tanto è bastato a far salire l'hype della community appassionata di Xiaomi. Si prospetta uno smartphone molto invitante, con un rapporto qualità/prezzo che potrebbe far tornare alla mente POCO F1. Da allora l'azienda non ha più lanciato un suo vero successore e sono tanti gli utenti che ne reclamano uno ad alta voce. E l'eventualità che ci possa essere anche un POCO X3 Pro non fa che buttare benzina sul fuoco.

POCO cita l'esistenza di POCO X3 Pro: errore o verità?

Questa volta non abbiamo a che fare con rumors o voci di corridoio, bensì con una vera e propria svista da parte della stessa POCO. Nell'ultimo post su Facebook (prontamente cancellato) è stato citato proprio POCO X3 Pro, in occasione di un giveaway che avrebbe permesso ai partecipanti di poterne vincere uno. La campagna promozionale menzionava l'inedito modello in più occasioni, anche se l'impressione è che possa trattarsi di un errore e nulla più. Subito dopo, infatti, il post è stato ripubblicato ma con riportato il nome POCO X3 NFC. A questo punto rimane il dubbio se POCO X3 Pro esista e sia una variante più potente o se sia stato soltanto un errore di battitura.

