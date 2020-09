POCO X3 NFC riceve il supporto della Xiaomi.EU | Download

Il best buy di questa seconda metà del 2020 sembra essere proprio lui, il nuovo modello X3, dispositivo capace di attirare su di sé l'attenzione degli appassionati del brand grazie ad un prezzo mostruoso (disponibile in varie occasioni anche in offerta) e caratteristiche di tutto rispetto (per saperne di più, qui trovate la nostra recensione). Versatile ed economico, POCO X3 NFC si sta rivelando la scelta di molti ed ora sarà di certo ancora più appetibile grazie alla prima release della Xiaomi.EU, disponibile da pochissimo e ovviamente basata sulla MIUI 12.

POCO X3 NFC: disponibile la Xiaomi.EU con MIUI 12

Per i meno esperti, la Xiaomi.EU è una delle custom ROM più celebri quando si parla di smartphone Xiaomi e Redmi. La base è la MIUI cinese e presenta tutta una serie di miglioramenti, compresa la rimozione di tutto il bloatware non necessario. Inoltre, la ROM porta con sé anche qualche chicca, come la possibilità di ricevere i tanto agognati Super Wallpaper su dispositivi che sarebbero esclusi. A partire da oggi anche POCO X3 NFC potrà beneficiare dei vantaggi della Xiaomi.EU: la versione dedicata al best buy del momento è basata sulla MIUI V12.0.2.0.QJGMIXM ed arriva con un peso di 2.4 GB.

Purtroppo non manca l'intoppo: procedere con l'installazione al momento non è esattamente l'ideale, a meno che non siate dei veri smanettoni ed esperti di modding. Infatti, nonostante sia possibile sbloccare il bootloader, ad oggi non è ancora disponibile una recovery TWRP stabile. Tuttavia sembra che la custom recovery per eccellenza dedicata a POCO X3 NFC sarà disponibile prossimamente: si parla anche di una versione non ufficiale in arrivo a stretto giro. Se siete interessati ad installare la Xiaomi.EU a bordo del vostro POCO, non resta che pazientare ancora un po'!

MIUI 12 Xiaomi.EU – X3 NFC – Download ROM

Nel frattempo, se avete un altro smartphone Xiaomi o Redmi, qui trovate l'elenco dei dispositivi supportati che hanno ricevuto la MIUI 12 stabile.

