Dopo un lancio scoppiettante in Europa e in Italia, POCO X3 si appresta a conquistare il mercato indiano, questa volta sprovvisto della dicitura NFC: un compromesso evidentemente necessario per poter offrire il mid-range ad un prezzo competitivo, anche se comunque la compagnia asiatica ha trovato un modo niente male per tamponare questa perdita.

POCO X3 è ufficiale in India, con qualche piccola differenza

A differenza del nostro POCO X3, infatti, la versione indiana arriva senza il supporto NFC ma guadagna una batteria ancora più capiente. L'unità a bordo passa da 5.160 mAh a 6.000 mAh, ancora una volta con supporto alla ricarica rapida da 33W. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, le differenze terminano qui: la versione India (fresca di lancio) presenta ancora una volta il SoC Snapdragon 732G, un pannello LCD da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed una Quad Camera con un modulo principale da 64 MP.

Anche il comparto fotografico principale resta invariato, così come la selfie camera (un sensore da 20 MP, inserito in un foro nel display). Il prezzo di vendita nel paese parte da 195€ al cambio per il modello da 6/64 GB. Oltre alla versione maggiorata con 128 GB di storage, l'India guadagna anche il modello da 8/128 GB scovato alcuni giorni fa grazie ad una certificazione(), proposto a circa 230€ al cambio.

Che ne pensate della versione indiana di POCO X3? Avreste rinunciato all'NFC per una batteria da 6.000 mAh e 8 GB di RAM oppure preferite tenervi stretta questa funzione? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu