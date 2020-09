Anticipato da una valanga di indiscrezioni – con tanto di render – ecco che finalmente facciamo conoscenza in via ufficiale con POCO X3 NFC, nuovo medio di gamma dell'azienda partner di Xiaomi giunta al suo terzo modello dedicato al mercato Global: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità tra immagini, scheda tecnica, prezzo di vendita e disponibilità in Italia.

POCO X3 NFC ufficiale in Italia: pura sostanza!

Design e caratteristiche

In termini di design, POCO X3 NFC cambia le carte in tavola rispetto all'attuale modello top (F2 Pro, recensito qui), mettendo da parte la selfie camera retrattile in favore di un punch hole simile a quanto visto a bordo di M2 Pro, dispositivo low budget lanciato in India a luglio. Il retro dello smartphone ospita una Quad Camera rettangolare posizionata in alto al centro, dotata di un flash LED e inserita all'interno di un modulo circolare. Un look decisamente atipico per il brand, ma che ha il suo fascino. Il resto della cover resta “pulita”: il lettore d'impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione, lungo il bordo destro.

Come anticipato, il display – una soluzione da 6.67″ con risoluzione Full HD+ – presenta un foro nella parte superiore ed arriva con refresh rate a 120 Hz (e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz). La funzione DynamicSwitch gli permette di risparmiare energia passando automaticamente, tra 50, 60, 90 e 120 Hz, a seconda delle necessità e del formato del contenuto visualizzato sullo schermo. Ciò consente di aumentare il refresh rate per i giochi, ad esempio, e di ridurlo per operazioni più leggere come la lettura, ottimizzando così il consumo di energia.

MIUI for POCO – Aggiornamenti garantiti per 3 anni

Arrivano novità anche la MIUI for POCO: durante l'evento di lancio l'azienda ha confermato la bellezza di 3 anni di aggiornamenti garantiti. Insomma, se tenete a ricevere aggiornamenti costanti e – soprattutto – prolungati nel tempo, di certo il nuovo POCO X3 NFC vi farà gola!

Scheda tecnica

La scheda tecnica di POCO X3 NFC si affida al chipset Snapdragon 732G, soluzione inedita targata Qualcomm. Per quanto riguarda l'autonomia, sotto la scocca trova spazio una batteria da 5.160 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W: l'azienda assicura che è possibile avere il 100% della carica in appena 65 minuti. A raffreddare il tutto troviamo il sistema LiquidCool Technology 1.0 Plus, che combina un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la temperatura del processore fino a 6 gradi.

Il comparto fotografico offre una Quad Camera con un sensore principale Sony IMX682 da 64 MP (più grandangolo, modulo macro e profondità, da 13 + 2 + 2 MP), mentre la selfie camera è un'unità da 20 MP (f/2.2).

Per garantire la massima immersione, il dispositivo è dotato anche di una coppia di speaker stereo. L'altoparlante superiore equivalente a 4cc, lo speaker inferiore a 1cc e l'ampiezza di vibrazione fino a 0.5mm offrono un audio stereo adatto ad un'esperienza di gioco coinvolgente. Infine, la funzione degli speaker di autopulizia assicura un audio eccellente a lunga durata.

Infine, oltre al classico pacchetto dedicato alla connettività (con Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, solo 4G LTE), abbiamo il supporto NFC, come anche il nome lascia intendere.

POCO X3 NFC ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di POCO X3 NFC è di 229.9€ per la versione da 6/64 GB; in alternativa è possibile scegliere la variante maggiorata da 6/128 GB, al prezzo di 269.9€. Le vendite in Italia partiranno il 10 settembre tramite lo shop online di Xiaomi, i Mi Store e su Amazon. Il dispositivo sarà in vendita su AliExpress già da domani 8 settembre, tramite lo store ufficiale di Xiaomi presente sulla piattaforma di e-commerce: utilizzando il coupon POCOX3DDM5 (a partire dalle ore 9) il prezzo scenderà a circa 194€ per la versione da 64 GB. Invece, con il coupon POCOX3DDM10 il prezzo del dispositivo sarà di circa 240€.

Ma non è tutto. Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6/128 GB sarà in vendita a un prezzo Early Bird di 249.9€ sullo shop ufficiale e su Amazon. Inoltre, la versione da 6/64 GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo Early Bird di 199.9€ (sempre sullo store online di Xiaomi e su Amazon), per le prime 24 ore.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'appuntamento con la recensione di POCO X3 è fissato per domani (8 settembre) alle ore 10, sul nostro canale YouTube.

