POCO X3 NFC si mostra nel primo unboxing, con una sorpresa

Da diversi giorni si sono intensificate le voci relative a POCO X3 NFC, tanto che ne abbiamo parlato anche all'interno di un video dedicato. Al momento, dunque, le informazioni di cui siamo a conoscenza sono poche e frammentarie, sebbene sia già ben chiaro di che tipo di prodotto si parlerà. Nelle ultime ore, dunque, ad alimentare ancor di più la voglia di vedere dal vivo questo device, sono comparse le prime immagini dell'unboxing di questo telefono. Ma non è tutto.

POCO X3 NFC sarà venduto a che prezzo?

Poco X3 Unboxing Leaked 😍

•MIUI 12 Out Of The Box

•Sim Card + Sim Card or Micro SD

•Punch Hole Notch

Source https://t.co/Y3SU34CP1s pic.twitter.com/1bn4WyP0Gk — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2020

Si susseguono le informazioni riguardanti l'ultimo device di casa POCO, tanto che sono comparse da poco alcune immagini del primo unboxing del prodotto. Il video da cui sono tratte, però, si trova su YouTube ed è privato, quindi non ve ne possiamo mostrare neanche un estratto. Nonostante questo abbiamo a disposizione qualche foto a riguardo, che ci mostra il vero design del prodotto e poco altro.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi fa un regalo agli utenti per i suoi 10 anni: servizio assistenza a prezzo scontato

Scovando nel web, pare che POCO X3 NFC sia davvero pronto al lancio, visto che sono comparsi anche i prezzi di questo smartphone. Stando a quanto mostrato su alcune pagine, la versione base dovrebbe costare PHP10.990, dunque circa 190 euro al cambio attuale. Non dovrebbe mancare, però, neanche un modello Premium, al prezzo di PHP12.990, dunque 225 euro. Non resta, quindi, che attendere altre informazioni in merito a questo prodotto, in attesa del lancio ufficiale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu