POCO X3 NFC: il nuovo best buy sbarca su Amazon a 199€ | Pezzi limitati

Dopo il lancio in Italia tramite AliExpress – che ovviamente ha fatto registrare vendite record alla piattaforma di e-commerce – il nuovo POCO X3 NFC è finalmente disponibile all'acquisto anche su Amazon, ovviamente con spedizione Prime ed a prezzo scontato!

POCO X3 NFC approda su Amazon in offerta lancio

Per chi si fosse perso qualche dettaglio – cosa impossibile, dato che parliamo del best buy del momento – POCO X3 NFC è uno smartphone medio di gamma mosso dallo Snapdragon 732G e dotato di una Quad Camera dal look decisamente atipico per il brand. Tra le varie chicche, frontalmente abbiamo un ampio displya da 6.67″ Full HD+ con un foro per la selfie camera e – udite, udite – refresh rate a 120 Hz. Insomma, un'occasione da non farsi scappare, specialmente al prezzo lancio di 199€ per la versione da 64 GB, disponibile in quantità limitate. La variante maggiorata da 128 GB viene proposta in sconto a 249€. Se siete ancora indecisi, qui trovate la nostra recensione completa del dispositivo.

In basso è presente il link alla pagina del prodotto su Amazon, dove troverete il dispositivo a prezzo scontato a partire dalle ore 13 di oggi, 10 settembre. Se non visualizzate il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

