POCO X3 Lite avvistato con Dual Camera in questo leak

Mancano ormai solo una manciata di ore al debutto di POCO X3 NFC, nuovo medio di gamma della partner di Xiaomi. Il dispositivo è stato protagonista di una valanga di anticipazioni: dopo il primo avvistamento su AliExpress, lo smartphone è apparso anche in un video unboxing e perfino su Amazon Spagna. Comunque, ormai esiste la “certezza” sul suo design ed il particolare layout della Quad Camera. Eppure ecco spuntare un nuovo modello del brand asiatico, stavolta dotato di una Dual Camera posteriore: che si tratti di POCO X3 Lite?

POCO continua sulla scia del nuovo X3: spunta anche un modello Lite con Dual Camera

L'immagine in questione arriva direttamente da DigitalChatStation, leak cinese tra i più affidabili sulla piazza. Ovviamente il dubbio è sempre dietro l'angolo, ma nel complesso POCO potrebbe essere al lavoro su un ennesimo smartphone di fascia media, con un look “ispirato” a quello dell'imminente X3. A differenza di quest'ultimo – equipaggiato con una Quad Camera da 64 MP – il terminale dovrebbe avere dalla sua una Dual Camera con un sensore principale da 48 MP.

Scendono le specifiche della fotocamera ma il look non cambia: il comparto è inserito in un modulo rettangolare, con il Flash LED al centro, con una cornice circolare tutt'intorno. L'immagine render mostra una back cover “pulita”: quasi sicuramente il dispositivo avrà una lettore d'impronte digitali laterale, proprio come POCO X3: da qui l'ipotesi che possa trattarsi di una variante Lite. Il leaker non si sbilancia, ma il nuovo smartphone dovrebbe avere anche la parte frontale in comune, con un ampio pannello dotato di un punch hole centrale.

Per quanto riguarda specifiche, data di uscita e nome del nuovo device, al momento non sono presenti dettagli. Per oggi è atteso il lancio del modello X3, mentre l'8 settembre sarà la volta di M2 in India. Comunque è bene prendere il tutto come una semplice indiscrezione, almeno fino all'arrivo di leak più insistenti o alla conferma da parte di POCO. Nonostante questa considerazione, una cosa è certa: lanciare uno smartphone con Dual Camera significa anche un prezzo di vendita minore, quindi questo dispositivo non può che suscitare un bel po' di curiosità!

