Mentre in Italia e in Europa si attende il nuovo modello X3 NFC (si vocifera anche di una presunta variante Pro), il mercato indiano sta per fare il benvenuto al nuovo POCO M2, dispositivo di fascia media in arrivo tra pochi giorni: l'azienda ha confermato parte del design e la data di uscita dello smartphone tramite i social.

— POCO India #POCOM2 (@IndiaPOCO) September 2, 2020