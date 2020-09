Il General Manager di POCO dà l’addio ufficiale all’azienda

Dopo un periodo sottotono, perlomeno a livello mediatico, POCO è tornata a far parlare di sé con un X3 che è andato prontamente sold out. Tuttavia, in questi giorni è stata confermata una notizia non propriamente piacevole: il general manager C Manmohan ha deciso di lasciare l'azienda. Non si tratta di un'indiscrezione, bensì di un annuncio ufficiale arrivato direttamente dal suo Twitter.

C Manmohan saluta POCO: il general manager parte per un nuovo orizzonte

It is always difficult to bid adieu to something that we are really close with. Will be starting a new journey of becoming an entrepreneur at the end of this year. I express my gratitude to everyone who has been with me throughout this journey Wishing @Indiapoco team the best.❤️ pic.twitter.com/uqbiwepVTU — C Manmohan #POCOForIndia (@cmanmohan) September 11, 2020

Con una lunga lettera di commiato, il general manager C Manmohan ha spiegato le proprie ragioni, affermando che manterrà la sua carica fino alla conclusione del 2020. Un annuncio che non farà piacere ai fan più accaniti, dato che Manmohan ha rappresentato una figura di riferimento, specialmente sui social.

“Cari fan POCO,

Spero che stiate bene. Da quando il mio viaggio con POCO è iniziato il 22 agosto 2018 è stato un sogno assoluto. Ricordo ancora il lancio dell'iconico POCO F1. Era la prima volta che salivo sul palco. L'adrenalina e la pura emozione mi impedirono di sorridere per tutto il tempo. Siamo rimasti colpiti dalla risposta che ricevemmo al momento del lancio. È stato un inizio da sogno e da allora non ci siamo mai guardati indietro. Per tutto il 2018 e il 2019 abbiamo imparato i trucchi per gestire la nostra attività. I piani aziendali erano in continua evoluzione, i team stavano cambiando, ma una cosa è rimasta costante. Il nostro prodotto, POCO F1, è rimasto una rock star.

Nel 2020, il nostro viaggio come POCO 2.0 è decollato. Siamo diventati un marchio indipendente e abbiamo lanciato POCO X2, che tutti amano. È stato incoraggiante vedere POCO diventare il 31° marchio su Flipkart nel segmento 15K e superiore. POCO M2 Pro è già partito alla grande. Ultimo ma non meno importante, abbiamo recentemente lanciato POCO M2 e ci stiamo preparando a lanciare POCO X3 (il primo smartphone al mondo alimentato da Snapdragon 732G).

È grazie al duro lavoro della famiglia POCO che siamo diventati uno dei marchi in più rapida crescita su Flipkart. In mezzo a tutte queste pietre miliari della carriera, ho una decisione personale da condividere con voi. Dirò addio al fantastico team POCO alla fine di quest'anno. Fin dai miei giorni, ho sempre desiderato iniziare qualcosa di nuovo da solo. Mi sento come se fosse giunto il momento di intraprendere il mio personale viaggio d'affari.

Anche se mi mancherà lavorare con il mio fantastico team, non vedo l'ora di provare tutte le cose che ho imparato a POCO e Xiaomi. Amerò sempre entrambi i marchi per quello che mi hanno insegnato in così giovane età. Durante la mia permanenza qui, ho imparato quasi ogni aspetto dell'attività: prodotto, qualità, marketing, vendite e operazioni. Ma una cosa che amerò per sempre è l'amore e il sostegno di tutti voi.

POCO si è basato sul feedback (di fan, giornalisti, youtuber tecnologici e persino critici) e continuerà a farlo. È semplicemente incredibile quello che si può ottenere se si mettono le orecchie a terra. Mentre sono entusiasta delle opportunità future che mi aspettano, sono anche rattristato di dire addio alla famiglia POCO. Continuerò a lavorare con POCO fino alla fine del 2020. Spero di raggiungervi tutti prima di allora.“

