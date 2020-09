Sebbene sia purtroppo una kermesse puramente virtuale, IFA 2020 sta portando tante novità da parte dei brand di tecnologia più apprezzati del mondo come Philips, che ha presentato la nuova line up Smart TV e audio di qualità tra auricolari, cuffie e soundbar, catturando l'attenzione dopo le presentazioni di Huawei, Honor e TCL

Philips: ecco tutte le novità di IFA 2020

Philips OLED+935

Partendo dal prodotto più potente tra quelli presentati a IFA 2020, la Smart TV OLED+935 di Philips è un concentrato di qualità video e audio, data non solo l'alta risoluzione e le specifiche dei suoi 48″, 55″ e 65″, ma anche per la partnership sonora con il top brand Bowers & Wilkins. Guardando alle caratteristiche, troviamo il nuovo processore TV P5 di quarta generazione con AI Intelligent Dual Picture con copertura a 32.400 zone che evita il burn-in. Inoltre, troviamo le modalità Filmmaker, Pure Cinema e Movie per una qualità di visione cinematografica. Per il software è presente Android TV Pie 9.0, coadiuvato da 3 GB di RAM. Non manca poi la tipica illuminazione ambientale Ambilight 4. I nuovi OLED saranno disponibili da settembre 2020.

Auricolari TWS ANC T8505, T5505

Passiamo quindi all'audio, più specificamente all'audio wireless con i nuovi auricolari di Philips TWS ANC T8505 e T5505 e le cuffie over-ear H9505. Di qualità premium ma dal rapporto qualità/prezzo abbordabile, come comunica l'azienda, le differenze T8505 e le T5505 sono il form factor e nelle prestazioni, sebbene non troppo distanti. Le prime sono di fascia alta e sono fatte con un design circolare, supportano il Google Fast Pair, il Bluetooth 5.0, i comandi touch ed anche la tecnologia Push-to-talk per attivare gli assistenti vocali Siri o Google Assistant. Per l'autonomia, abbiamo 6 ore di riproduzione continua e 18 tramite ricarica del case. Le seconde invece, sono più simili alle in-ear in voga attualmente e sebbene abbiano quasi le stesse funzioni e la certificazione IPX4 come le prime, l'autonomia è inferiore, dato che promette 5 ore in ascolto e 15 con vano ricarica.

Phlips Cuffie over-ear ANC H9505 – IFA 2020

Infine, passando alle cuffie over-ear Philips H9505, ci troviamo davanti ad un prodotto di grande qualità con driver da 40 mm ed audio ad alta risoluzione 96 kHz/24-bit accreditato Hi-Res Audio. Non mancano poi le funzioni smart presenti anche negli auricolari ed ha un'autonomia di 20 ore di riproduzione. I prodotti audio Bluetooth TWS ANC di Philips saranno disponibili da ottobre 2020.

Philips Fidelio soundbar B97, B95 e cuffie over-ear L3 – IFA 2020

Chiudono la carrellata di prodotti Philips le nuove soundbar Fidelio B97 e B95 e le cuffie over-ear premium Fidelio L3. Le prime due si differenziano per avere, nella B97, la tecnologia Surround on Demand. Entrambe molto potenti, restituiscono frequenze di bassi fino a 35 Hz ed una potenza massima fino ai 500 ed i 450 W rispettivamente. Non mancano poi Dolby ATMOS e DTS:X e la tecnologia multi-room Play-Fi. Infine, le cuffie over-ear Fidelio L3 hanno come le H9505 driver ampi da 40 mm, sono costruite a tre strati con uno TPU ed due con PEEK. Anch'esse con tecnologia ANC, sono dotate del codec Qualcomm aptX HD. Garantiscono ben 35 ore di riproduzione e 30 ore con ANC. Saranno disponibili nell'ultimo trimestre del 2020.

