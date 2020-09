OPPO Watch: in lavorazione un nuovo modello ben diverso

OPPO vuole iniziare a dire la propria anche in ambito smartwatch, con un OPPO Watch che ha dimostrato di avere stoffa da vendere. Ora si pensa già al futuro, con il produttore che sta lavorando ai futuri prodotti indossabili che vedremo ufficializzati nel corso dei prossimi mesi. Questa estate si è vociferato di un nuovo smartwatch mosso da WearOS, ma da allora non è più comparso alcun rumor a sostegno.

OPPO Watch: si pensa ad un nuovo smartwatch con display rotondo anziché quadrato

Dopo aver recentemente presentato la nuova ColorOS 11 basata su Android 11, OPPO pianifica l'espansione anche in ambito smartwatch. Il primo OPPO Watch si è contraddistinto per un design rettangolare ma sinuoso, grazie all'adozione di uno schermo curvo ai lati in stile smartphone dual edge. Ma sembra proprio che il prossimo smartwatch andrà in una direzione quasi opposta.

Le immagini scovate negli ultimi brevetti mostrano come OPPO abbia in cantiere un nuovo smartwatch dal display rotondo. Depositati presso l'ente cinese CNIPA, i documenti comprendono tre varianti estetiche, di cui due molto simili al primo modello, dato il loro display squadrato. Al contrario, la terza variante raffigurata si allontana da questo stilema estetico, portando sul piatto uno schermo circolare. Dalle immagini traspare un vetro protettivo 2.5D che si unisce al frame metallico senza soluzione di continuità. Rispetto ad OPPO Watch ed i suoi due tasti laterali, qua vediamo una corona laterale, probabilmente girevole per spostarsi all'interno della UI.

Dato che OPPO Watch deve ancora diffondersi uniformemente nei mercati europei, è probabile che per il debutto di questo nuovo modello bisognerà attendere ancora. Quasi sicuramente verrà lanciato prima in Cina, forse a cavallo della fine del 2020. Fra l'altro, a proposito di smartwatch rotondi, ricordiamo che a breve vedremo presentato il “cugino” Vivo Watch.

