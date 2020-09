Finalmente ci siamo, OPPO sta per diventare un serio competitor nel settore delle smart TV. Il colosso cinese, dopo aver ricevuto una certificazione per i modelli da 55″ e 65″, ha riferito in un comunicato ufficiale che il prodotto è pronto per arrivare ai consumatori.

OPPO TV: la soluzione smart riceve la certificazione 3C e la conferma ufficiale

Da come rivela la certificazione 3C ottenuta dalle OPPO TV da 55″ e 65″ qualche giorno fa, il brand ha pronte al lancio smart TV di fascia molto alta, così come lo sono stati nel tempo i suoi lettori MP3, MP4 e Blu-ray. Tutto questo è stato incluso in un comunicato ufficiale redatto dal Vicepresidente di OPPO, Liu Bo, che conferma che arriveranno molto presto per gli utenti.

Ecco qualche stralcio della lettera di Liu Bo in merito alle smart TV OPPO: “L'integrazione di tutte le cose è una grande opportunità offerta dai tempi attuali e l'IoT è una nuova ondata in questa grande opportunità. Abbiamo un pensiero generale e un layout per questo. Il nostro IoT deve formare una strategia che si concentri sulle esigenze degli utenti, creda nel potere del focus diretto e raggiunga i prodotti definiti uno per uno, e in definitiva costituisce un forte impulso, quasi come giocare a Go. Dopo il lancio di braccialetti e orologi intelligenti, la nostra prima TV intelligente incontrerà presto i consumatori“.

Insomma, i piani di OPPO è portare nelle case il meglio della tecnologia attuale racchiuso in un elettrodomestico, quale è la smart TV, che fa parte dell'estensione naturale delle nostre vite ormai. Riuscirà dove è riuscita, ad esempio, OnePlus o anche Xiaomi?

