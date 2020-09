Se guardiamo ad OPPO, è ormai riconosciuto che si tratta di un brand in continua evoluzione ed in perenne sviluppo d'innovazione. uno dei punti di forza del marchio è sicuramente il sistema di ricarica rapida, anche wireless. Per questo, si è deciso di portarlo anche nelle automobili, grazie al nuovo partner ADAYO, leader della componentistica elettronica per auto.

OPPO: la collaborazione con ADAYO porterà la ricarica rapida wireless nelle componenti elettriche delle auto

Durante l'evento Auto China 2020, OPPO ha annunciato l'autorizzazione all'utilizzo del proprio brevetto per la ricarica flash wireless ad ADAYO, che è uno dei maggiori fornitori per parti elettroniche nel settore automobilistico. Questa mossa è mirata proprio ad espandere i vari scenari di applicazione delle tecnologie del colosso cinese per poi integrarle in vari settori, in modo da creare un ecosistema totalmente connesso e sempre più ampio.

Questo perché la ricarica wireless sta diventando, insieme a quella rapida, uno strumento quotidiano, portarlo anche nelle auto sarà per OPPO un incentivo importante per migliorare ed ottimizzare sempre più le sue tecnologie. Non a caso, ADAYO utilizzerà la potente ricarica flash senza fili AirVOOC, che consente di ricaricare dispositivi fino a 40 W. In più, il colosso cinese si impegnerà ad aggiornare le sue soluzioni per adattarle alla sempre più presente connessione 5G, che necessita un dispendio energetico molto alto.

Insomma, OPPO prova a portare i suoi utenti nel futuro, sia con i prodotti di consumo di massa, sia con tecnologie che aiutano altri leader di mercato di altri settori al fine di creare un mondo sempre più avvolto nell'IoT.

