Nonostante in questi giorni l'attenzione sia tutta focalizzata sulla prossima versione dell'interfaccia del brand in arrivo il 14 settembre (qui trovate le prime immagini), l'azienda ha trovato il tempo di regalare un nuovo aggiornamento ai possessori dello storico OPPO Reno.

OPPO Reno si aggiorna in Italia: ecco le novità

Il nuovo aggiornamento dedicato ad OPPO Reno porta il software alla versione CPH1917EX_11_C.31, con ColorOS 7.1 e su base Android 10. Il changelo non riporta grandi novità per lo smartphone con la pinna di squalo, fatta eccezione per le ultime patch di sicurezza, aggiornate ad agosto 2020.

Il nuovo aggiornamento dedicato ad OPPO Reno (il primo, storico modello della serie) è disponibile in Italia direttamente tramite OTA ed è in fase di roll out incrementale proprio in queste ore. Per quanto riguarda le ultime novità della serie, di recente sono spuntate le prime indiscrezioni in merito al modello Reno 4 SE, nuovo dispositivo 5G.

Ringraziamo il gruppo Telegram OPPO Italia e Lorenzo per la segnalazione.

