Le novità in salsa OPPO non finiscono mai: nelle scorse ore si sono aggiunti i rumor intorno al futuro Find X3, mentre voci sempre più insistenti fanno riferimento ai primi occhiali AR del brand e ad una smart TV. Stavolta ci spostiamo su qualcosa di più tangibile con un leak che ci arriva direttamente dalla Cina, dedicato ai primi dettagli su specifiche, prezzo e caratteristiche del presunto OPPO Reno 4 SE.

Aggiornamento 10/09: emergono nuovi dettagli suo dispositivo, questa volta da China Telecom. Trovate tutte le novità all'interno delle varie sezioni (dato che riguardano sia la parte hardware che il possibile prezzo di vendita).

OPPO Reno 4 SE: tutte le indiscrezioni sul nuovo medio di gamma della serie | Aggiornamento 10/09

Design e caratteristiche

Dopo il lancio dei modello Reno 4 e 4 Pro 5G sembra che il mercato cinese possa vedere anche il debutto di un ennesimo modello della gamma. OPPO Reno 4 SE è stato anticipato da un leaker, con una serie di informazioni abbastanza consistenti. Prima di procedere oltre, specifichiamo che il modello in questione potrebbe essere lo smartphone siglato PEAM00/PEAT00, apparso sul TENAA ad agosto. Non si tratta, quindi, di un device della serie F17, equipaggiati con una Quad Camera principale (il modello del TENAA, lo vedete in basso, adotta invece una tripla fotocamera).

Di recente il dispositivo è stato certificato da China Telecom, con tanto di immagini (le vedete in copertina) e vari dettagli sulle specifiche. Nonostante ciò non è dato ancora di sapere il nome commerciale dello smartphone.

Comunque, bando alle ciance, OPPO Reno 4 SE (o meglio, il presunto tale) avrà dalla un display con doppio punch hole da 6.43″, una soluzione Super AMOLED con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 90 Hz. All'interno del foro sarebbe presente una selfie camera da 32 MP targata Samsung (GD1) accompagnato da un modulo secondario non ancora specificato. Il corpo misura 163.9 x 75.1 x 8.4 mm per un peso di 186 grammi.

Come anticipato poco sopra, la back cover ospiterebbe una tripla fotocamera quadrata da 48 + 8 + 2 MP con flash LED, sensore principale Sony IMX586, grandangolo e macro. Lo spessore del corpo è di 7.85 mm per un peso di 169 grammi.

Hardware

In termini di specifiche – sempre secondo le indiscrezioni – OPPO Reno 4 SE dovrebbe avere dalla sua il chipset Dimensity 800, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Si tratterebbe quindi di uno smartphone di fascia media con supporto al 5G. L'autonomia si affida ad una batteria da 5.000 mAh, probabilmente con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Quanto visto sopra trova riscontro anche nella certificazione di China Telecom fatta eccezione per il chipset a bordo. L'ente cinese riporta la presenza del SoC MediaTek Dimensity 720, soluzione 5G vista a bordo di OPPO A72 e di Realme V5 / V3.

OPPO Reno 4 SE – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

China Telecom riporta anche il possibile prezzo di vendita di OPPO Reno 4 SE, che dovrebbe arrivare sul mercato cinese a 2.699 yuan, circa 332€, nella variante da 8/128 GB. Il modello da 8/256 GB costerebbe invece 2.999 yuan, circa 368€. Come al solito in questi casi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno fino a nuovi leak e magari una conferma da parte della stessa OPPO (almeno per quanto riguarda l'esistenza dello smartphone).

