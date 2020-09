OPPO Reno 4 Pro 5G arriva in Europa: finalmente sembra esserci una data

La nuova serie Reno 4 ha debuttato in Cina a giugno, per poi arrivare anche in versione Global in alcuni paesi ma con parte delle specifiche stravolte. Inoltre, a breve si aggiungerà anche una variante 4 SE, già a confermata dall'azienda ed equipaggiata con una fotocamera quadrata. Se siete appassionati del brand cinese e aspettante con entusiasmo l'arrivo di OPPO Reno 4 Pro 5G in Europa, allora tenetevi forte perché finalmente potremmo avere una data di presentazione!

OPPO Reno 4 Pro 5G pronto per il debutto in Europa

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, OPPO Reno 4 Pro 5G debutterà negli Emirati Arabi il prossimo 22 settembre: manca solo una manciata di giorni e il mercato mediorientale potrà mettere le mani sul dispositivo, accompagnato dalla cuffie Enco W51. Inoltre il calendario del prossimo modello della serie Reno avrebbe anche un altro appuntamento: il debutto in Europa sarebbe fissato al 1 ottobre!

Il dispositivo dovrebbe riprendere le specifiche della variante cinese ed arrivare con il supporto al 5G grazie allo Snapdragon 765G. Il resto delle specifiche di OPPO Reno 4 Pro 5G per l'Europa dovrebbe comprendere anche un pannello AMOLED da 6.5″ Full HD+ con sensore ID integrato ed un punch hole con selfie camera da 32 MP.

Continuando sulla scia della versione China, la batteria dovrebbe essere un'unità da 4.000 mAh con ricarica da 65W mentre la back cover ospiterebbe una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 12 MP ed un teleobiettivo con zoom ottico 5X da 13 MP. Restiamo in attesa di una conferma ufficiale, sia per quanto riguarda la possibile data di uscita per l'Europa che le specifiche.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu