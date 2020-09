OPPO Reno 4 Lite: nuovo leak con render, scheda tecnica e prezzi

OPPO è solita proporre le sue serie di smartphone principali in più varianti e così sarà anche per OPPO Reno 4. Nel mentre attendiamo che Reno 4 e Reno 4 Pro siano lanciati globalmente, quindi fuori dall'Asia, scopriamo l'esistenza di due ulteriori varianti. Si chiamano OPPO Reno 4 Lite e Reno 4 Z 5G, i cui nomi ci fanno già capire di che pasta saranno fatti. Saremo di fronte a due prodotti destinati alla fascia più tipicamente mid-range, con un occhio al portafogli.

Aggiornamento 25/09: dopo essere stato certificato dall'ente FCC, abbiamo render, specifiche e prezzi di OPPO Reno 4 Lite. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Si prospetta un lancio globale anche per OPPO Reno 4 Lite e Reno 4 Z 5G

Gli indizi sulla loro esistenza derivano direttamente dai database degli enti certificativi, dove OPPO Reno 4 Lite e Reno 4 Z 5G sono siglati come CPH2125 e CPH2065. La certificazione da parte dell'ente FCC ci permette di vedere anche il design posteriore di Reno 4 Z 5G. Contrariamente ai due modelli principali, questa variante inedita ha una quad camera disposta in un modulo quadrato in alto a sinistra.

C'è anche la certificazione Bluetooth SIG che ci rivela che OPPO Reno 4 Z 5G sarà formato da un display 6,57″ HD+, una batteria da 4.000 mAh, un processore octa-core MediaTek da 2,0 GHz e ColorOS 7.1 con Android 10. Vista la frequenza di clock, è possibile che si tratti del Dimensity 800, se non del più modesto Dimensity 720. In entrambi i casi, comunque, sarà garantita la connettività 5G.

Per quanto riguarda OPPO Reno 4 Lite, invece, la certificazione Bluetooth SIG elencate le seguenti specifiche: display da 6,43″ HD+, batteria da 4.000 mAh, un processore octa-core MediaTek da 2,0 GHz e ColorOS 7.2 con Android 10. A dire il vero, la certificazione FCC rivela anche l'esistenza del modello CPH2123, forse un'altra versione di Reno 4 Lite priva della connettività 5G.

OPPO Reno 4 Lite certificato dall'FCC | Aggiornamento 23/09

Il modello avvistato in precedenza con la sigla CPH2125 è spuntato anche nel database dell'FCC: la nuova certificazione dedicata ad OPPO Reno 4 Lite riporta altri dettagli sulle caratteristiche del nuovo smartphone in arrivo sul mercato Global. Il documento parla di un dispositivo che misura 160.1 x 73.8 x 7.5 mm, per un peso di 164 g. Il software a bordo è ColorOS 7.2 mentre la batteria è un'unità da 4.000 mAh.

I vari dettagli emersi fanno pensare ad un rebrand di OPPO F17 Pro, smartphone lanciato in India a inizio mese. Comunque, al momento la compagnia cinese non ha ancora confermato l'esistenza del dispositivo. Dalle certificazioni rilasciate fino a questo momento sembra chiaro che OPPO Reno 4 Lite arriverà sul mercato internazionale: che il debutto europeo sia previsto insieme al fratello maggiore Pro?

Tutti i dettagli su OPPO Reno 4 Lite | Aggiornamento 25/09

Assieme al lancio di OPPO Reno 4 Pro, previsto in Europa per l'1 ottobre, ci sarà anche OPPO Reno 4 Lite. A confermarcelo è il leaker Sudahnshu, con tanto di immagini in alta risoluzione del telefono e dettagli su specifiche e prezzo.

I render confermano la sua “somiglianza” con OPPO F17 Pro, pertanto OPPO Reno 4 Lite dovrebbe essere il rebrand occidentale di F17, mentre in Asia dovrebbe essere riproposto come OPPO A93. Nelle colorazioni Black e Blue, lo smartphone sarà disponibile in due varianti di memoria: 8/128 GB ed 8/256 GB. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sotto i 300€ per la prima, salendo a 450/500€ per la seconda. Ecco, quindi, quale dovrebbe essere la scheda tecnica di OPPO Reno 4 Lite:

Display Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 408 PPI e Gorilla Glass 3;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 408 PPI e Gorilla Glass 3; dimensioni di 160,1 x 73,8 x 7,5 mm per 164 g;

processore octa-core MediaTek Helio P95 ;

; GPU PowerVR GM9446;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte sotto al display;

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con grandangolare a 119° e sensori per la profondità;

f/1.8-2.2-2.4-2.4 con grandangolare a 119° e sensori per la profondità; dual selfie camera da 16+2 MP f/2.4-2.4;

f/2.4-2.4; connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/BDS/QZSS;

batteria da 4.015 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W;

con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W; sistema operativo Android 10 e ColorOS 7.2.

