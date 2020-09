OPPO Reno 4 F confermato: ecco le prime specifiche

La famiglia Reno si prepara ad allargarsi ulteriormente, con l'arrivo di quello che scopriamo oggi essere OPPO Reno 4 F. Sarà un nuovo modello di smartphone per la fascia mid-range, con connotati similari a quelli dei suoi “fratelli”. Come ci suggeriscono teaser ufficiali e relativi slogan, Reno 4 F punterà ad offrire un look accattivante, puntando su uno spessore contenuto.

OPPO Reno 4 F in arrivo ad ottobre: ecco quello che sappiamo finora

In arrivo il prossimo 12 ottobre, il nuovo OPPO Reno 4 F integrerà uno schermo forato con tecnologia Super AMOLED. Non ne viene fatta menzione, pertanto è plausibile che il refresh rate rimanga ancorato ai canoni 60 Hz. L'altro particolare della scheda tecnica che vediamo è la quad camera, disposta in senso quadrato come per Reno 4 Lite.

Una feature su cui punta OPPO, relativa al comparto fotografico, si chiama AI Color Portrait. Introdotta su altri modelli precedenti, mette in gioco il software per isolare il soggetto in primo piano dallo sfondo che diventa in bianco e nero. L'altra peculiarità di OPPO Reno 4 F sarà lo spessore, con un ingombro abbastanza contenuto di 7,48 mm. Reno 4 F sarà disponibile nelle colorazioni Black e White, mentre non ci sono informazioni sul resto della scheda tecnica.

