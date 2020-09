OPPO brevetta un “nuovo” smartphone… con il design di Realme X50 Pro

Nelle scorse ore il produttore cinese ha lanciato i nuovi modelli OPPO F17 e F17 Pro, due dispositivi dotati di una fotocamera quadrata ed un corpo ultrasottile. Intanto Realme è pronta al debutto della sua serie 7, il cui lancio in India è previsto tra pochissimo. I più smaliziati tra voi ben sapranno del rapporto che corre tra i due brand e con altre compagnie cinesi, tutte legate al conglomerato BBK (qui trovate un'interessantissimo approfondimento al riguardo). Si tratta di un dettaglio importante che unito alle ultime novità in merito al CEO di OnePlus aiuta a comprendere meglio il nuovo brevetto depositato da OPPO, il quale mostra un dispositivo dal design praticamente identico a quello di Realme X50 Pro (di cui qui trovate la nostra recensione).

OPPO ha brevettato il design di Realme X50 Pro: in arrivo novità per la serie Reno?

Lo scopo di Pete Lau di OnePlus in OPPO è quello di favorire la sinergia tra i due brand, anche con Realme. A riprova di quanto sia stretto il legame con queste realtà, ecco un brevetto registrato il 20 febbraio presso l'ente cinese per le proprietà intellettuali, approvato e pubblicato il 1 settembre. Il documento mostra un nuovo smartphone OPPO ma osservando le immagini è impossibile non farsi venire in mente Realme X50 Pro!

Secondo il portale Letsgodigital, che ha scovato questo nuovo brevetto targato OPPO, il dispositivo potrebbe fare riferimento ad un modello inedito della serie Reno. Il smartphone che compare nel documento arriva con una Quad Camera verticale in alto a sinistra, affiancata dal Flash LED; manca il lettore d'impronte, probabilmente integrato sotto il display AMOLED. Frontalmente trova spazio una dual camera… insomma, sembra proprio di essere di fronte a Realme X50 Pro in tutto e per tutto, anche se – ovviamente – mancano dettagli sulla scheda tecnica.

Comunque vale la pena notare un dettaglio: il brevetto di OPPO è datato 20 febbraio mentre il lancio del modello X50 Pro è avvenuto lo scorso 24 febbraio. Inoltre tutti lo smartphone è stato commercializzato praticamente in tutti i paesi dove OPPO è presente. Forse inizialmente la casa cinese aveva previsto il lancio di un device con questo look, poi sfumato a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi; inoltre è possibile che questo terminale non veda mai la luce sotto il brand OPPO. Ormai n'è passata di acqua sotto i ponti ed è probabile che con i prossimi Reno 5 e 5 Pro la compagnia cinese abbia in mente qualcosa di diverso.

