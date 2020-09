La crescita ottenuta negli ultimi anni da parte di OPPO è stata davvero esponenziale ed i suoi servizi, che superano i prodotti consumer, stanno man mano integrandosi in sistemi industriali sempre più vasti e grandi. E l'ultima partnership del colosso cinese è con un'altro colosso, stavolta delle soluzioni per la casa: Midea, per un ecosistema totalmente interconnesso con IoT.

OPPO: la collaborazione per l'ecosistema con Midea una spinta per l'industria cinese

Come nasce questa collaborazione tra due dei player più forti dell'industria cinese? Il quid è proprio questo: OPPO e Midea sono pronti a collaborare al fine di portare sempre più prodotti totalmente integrati all'Internet delle Cose, specialmente nella vita di tutti i giorni, come ad esempio gli elettrodomestici smart. Senza dubbio è una spinta importante per l'industria locale, che sarà incentivata a rafforzare i propri sforzi nelle nuove tecnologie.

Ecco quanto ha dichiarato il CEO e Fondatore del brand, Tony Chen:” L'implementazione della strategia di integrazione reciproca di tutte le cose è inseparabile dalla co-creazione con molti partner. OPPO ha sempre aderito alla cooperazione aperta e collabora attivamente con i partner per promuovere lo sviluppo dello sviluppo ecologico di tutte le cose. La cooperazione tra la nostra compagnia e Midea aiuterà sicuramente l'industria. L'iniezione di un nuovo immaginario creerà anche una nuova esperienza tecnologica per gli utenti”.

A lui si accoda il CEO di Midea, Fang Hongbo:” La digitalizzazione completa e l'intelligenza sono l'attuale obiettivo strategico della nostra compagnia. Successivamente, lavorereremo con OPPO nella costruzione dell'intero ecosistema e degli utenti .Cooperare nelle operazioni, migliorare l'esperienza dell'utente e lo sviluppo di canali di mercato nazionali ed esteri al fine di fornire agli utenti una migliore esperienza e più valore aggiunto“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu