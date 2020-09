OPPO ha deciso di fare sul serio in Europa: infatti, dopo aver espresso la volontà di espandersi nel continente e provare a sorpassare nelle vendite le rivali cinesi, ha aperto il suo primo flagship store europeo ad Amburgo, in Germania.

OPPO: il flagship store in Germania sarà il più grande d'Europa

La scelta della Germania e di Amburgo nello specifico per il primo flagship store in Europa di OPPO non è del tutto casuale. Infatti, nei mesi scorsi il brand ha spostato il suo quartier generale europeo proprio nel paese centro-settentrionale, più precisamente a Düsseldorf. Quindi, è stato sicuramente più facile iniziare da questo paese per provare ad espandersi anche nel retail offline.

Lo stesso flagship store di Amburgo sarà il più grande di tutto il Vecchio Continente, segno che OPPO ha intenzione di replicare l'apertura di altri negozi in giro per l'Europa. Del resto, il fatto di avere oltre 100 dipendenti per lo sviluppo, i servizi ed il marketing per il mercato europeo è sinonimo di grande volontà di espansione, come confermato dalla stessa Presidente dell'Europa Occidentale, Maggie Xue.

Non sappiamo attualmente se OPPO replicherà con gli store anche in Italia, ma potrebbe diventare un serio avversario di Xiaomi, oltre che di Huawei, se questo accadesse.

