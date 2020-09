Tra i brand di smartphone più attenti ai trend dei più giovani c'è sicuramente OPPO, che ha lanciato spesso edizioni speciali dei suoi telefoni dedicati ad anime, film e serie TV. E anche stavolta non è mancata all'appuntamento, lanciando un OPPO Find X2 ed un Watch a tema League of Legends, di cui è partner globale.

OPPO Find X2 e Watch: dal video trailer spunta il design dell'edizione League of Legends

La partnership e di conseguenza l'OPPO Find X2 e l'OPPO Watch in edizione limitata nascono dal fatto che OPPO è uno dei fautori commerciali dei Mondiali 2020 di League of Legends, uno degli eventi più attesi dell'anno. Per questo, il brand cinese ha voluto compiere un passo in avanti portando sul mercato una versione speciale che riprende i colori del MOBA più giocato del mondo. Di fatto, non ci sono vere e proprie immagini ufficiali dello smartphone in versione eSports: World Edition 2020, tanto meno quelle dello smartwatch, ma dal video musicale che fa da consueto trailer dell'evento, esso compare durante una sessione di gioco mobile, rivelando anche una specie di anima gaming.

Il Mondiale di League of Legends 2020 parte nella giornata di domani, 25 settembre 2020, ma non si hanno ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita di questi due modelli, che fanno il paio con l'OPPO Ace 2 e Watch Evangelion, l'F11 Avengers ed il Reno 4 Pro Artist Edition. Ma una parola in merito l'ha spesa il Presidente del Global Marketing del brand, William Liu: “In qualità di primo partner globale per smartphone di LOL Esports, Oppo non vede l’ora di collaborare di nuovo con il marchio e fornire prodotti di fascia alta personalizzati ai nostri utenti. LOL non è solo un'icona degli eSport, ma condivide anche i valori in cui crede il brand, che includono la ricerca dell’eccellenza e la creazione di esperienze uniche per i suoi utenti. Questo spirito è riecheggiato nella serie Find, che mira a mostrare il ‘fuori dall’ordinario' “.

Difficile che questo OPPO Find X2, che sarebbe in ogni caso X2 Pro da noi, arrivi in Occidente, ma la speranza è l'ultima a morire.

