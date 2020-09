OPPO Find X2 Pro e Reno 3 Pro: al via il programma beta con ColorOS 8 e Android 11

Come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, un numero crescente di brand cinesi ha dato il via al programma beta dedicato ad Android 11 (come nel caso di Xiaomi e OnePlus). La stessa OPPO ha rilasciato una versione dedicata ai modelli top Find X2 e X2 Pro, con ColorOS 7.2. Nonostante ciò si respira aria di novità ed il cambiamento potrebbe arrivare molto presto, stando ad un teaser ufficioso pubblicato in rete. Infatti, sembra che sia in dirittura d'arrivo una nuova versione di Android 11 Beta, presumibilmente con ColorOS 8!

ColorOS 8 Beta con Android 11 è in arrivo su OPPO Find X2 Pro, Reno 3 Pro e non solo

Il poster comparso in queste ore fa riferimento all'inizio del programma beta di Android 11 dedicato a vari modelli di punta di OPPO. Tuttavia l'immagine non mostra il numero di versione dell'UI proprietaria, lasciando il tutto avvolto da un alone di mistero. Che si tratti della prima beta chiusa dedicata alla futura ColorOS 8? La cosa non stupirebbe affatto: nel 2019 l'attuale versione 7 è stata lanciata a novembre ed è probabile che anche quest'anno l'azienda cinese abbia in programma un evento per lo stesso mese.

Ovviamente tutto va preso con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Per quanto riguarda l'inizio della fase di beta test la data riportata è il 7 settembre. I modelli supportati sono i seguenti:

OPPO Find X2 Pro, Find X2, Find X2 Lamborghini, Reno 3 4G, Reno 3 Pro 4G

Non appena ci saranno ulteriori novità, conferme o link al download provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

