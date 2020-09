OPPO Find X2 Neo e Lite si aggiornano in Italia con le patch di agosto

Dopo l'arrivo di Android 10 a bordo del piccolo A5 2020 torniamo a parlare della gamma top del produttore cinese, con un nuovo aggiornamento dedicato a OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite. Ecco tutti i dettagli e come fare per installare il firmware senza aspettare il rilascio tramite OTA.

OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite, nuovo aggiornamento in Italia

Sia per quanto riguarda OPPO Find X2 Neo che il modello Lite l'aggiornamento in questione non sembra portare con sé grosse novità visibili. In entrambi i casi si rimane alla ColorOS 7 (ancora nulla per la 7.1) mentre il changelog del nuovo firmware parla solo della presenza delle patch di sicurezza di agosto 2020 e di miglioramenti in termini di prestazioni e stabilità. Per scaricare il firmware che vi interessa, in basso trovate il link al download direttamente dal sito italiano.

Come effettuare l'aggiornamento manuale con gli smartphone OPPO

Se avete intenzione di effettuare l'aggiornamento manuale del dispositivo, la procedura è semplicissima. Basterà scaricare il file che vi interessa (dai link in alto, nel caso di Find X2 Neo e Lite) e caricarlo sulla scheda SD oppure nella memoria interna del dispositivo. Spegnete il telefono, mettetelo in carica e seguite la procedura descritta di seguito.

Tenete premuti i pulsanti di accensione e riduzione del volume fino a quando il dispositivo non entrerà in modalità ripristino;

ora fate clic su “Installa dal dispositivo” e poi su “Installa da SD” o “Installa da memoria interna”, in base alla locazione del file;

cliccate sul firmare da installare e cliccate su “Conferma” per far avviare l'aggiornamento software del vostro smartphone OPPO.

Al termine della procedura – della durata di alcuni minuti – avrete installato il nuovo firmware a bordo del vostro smartphone.

Ringraziamo il gruppo Telegram OPPO Italia e Lorenzo per la segnalazione.

