OPPO, nel 16° anniversario dalla propria fondazione, festeggia i primi 2 anni in Italia

Quest'oggi è un giorno molto importante per OPPO, dato che si festeggia il suo compleanno. Si tratta, però, di una festa doppia, date le circostanze. Oltre ad essere, infatti, il 16° anniversario dalla sua fondazione, il brand festeggia i primi due anni qui in Italia. Un'evoluzione che non ci saremmo mai aspettati in tempi così brevi, ma che finalmente è diventata realtà. Motivo per cui l'azienda ha voluto anche ricordare, in questa data così importante, tutti i traguardi raggiunti fino ad oggi.

OPPO ha ormai conquistato i 6 continenti

Dopo diverso tempo dalla sua fondazione, OPPO ha deciso di sbarcare ufficialmente anche qui in Italia. Fin da subito, dunque, si è proposta con una linea di dispositivi davvero molto accattivante, rivolta ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Quali sono i risultati raggiunti, però, a livello globale? Dando un'occhiata ai numeri, dunque, pare che al momento siano circa 350 milioni gli utenti di OPPO, in tutto il mondo. Nel giro di questi 16 anni, infatti, l'azienda ha conquistato tutti i 6 principali continenti.

Da parte dell'azienda l'orgoglio più grande è quello di aver portato, per la prima volta in Europa, un device dotato di connettività 5G, ovvero OPPO Reno 5G. Oltre a questo, poi, non manca anche tutta la parte di ricerca e sviluppo, con relativi investimenti, che nel corso di questi ultimi anni sta raggiungendo grandissimi risultati. Basti pensare che negli ultimi 3 anni il brand ha investito più di 7 miliardi di dollari in tale settore.

Quali altre vette toccherà OPPO nei prossimi anni?

