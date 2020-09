A inizio mese OPPO ha lanciato i nuovi modelli F17 e F17 Pro in India, gli smartphone più sottili del 2020. Nonostante sia passato pochissimo dal debutto, sembra che la casa cinese sia in procinto di annunciare anche una presunta versione superiore, chiamata OPPO F21 Pro. Il dispositivo dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane ed avrà un look più elegante rispetto ai due dispositivi attuali.

OPPO F21 Pro sarà più elegante di F17/F17 Pro: ecco i primi dettagli

Secondo una fonte interna, OPPO F21 Pro arriverà prima del Diwali indiano, quindi verso la prima di ottobre o nel corso della prima settimana di novembre. Per il momento mancano ancora dettagli in merito alle specifiche ed è ancora tutto molto nebuloso. L'unica certezza riguarderebbe il look del dispositivo, definito “più elegante” rispetto ai modelli F17 e F17 Pro. Nel caso del nuovo dispositivo, infatti, dovrebbe essere presente un pannello in vetro, probabilmente una soluzione Gorilla Glass.

Le prime ipotesi riferiscono di un chipset più performante rispetto al MediaTek Helio P95, forse una soluzione Qualcomm. Tra le caratteristiche che dovrebbero restare invariate si punta ad display AMOLED e al supporto alla ricarica rapida da 30W (o superiore, forse da 65W). Ovviamente, trattandosi di un dispositivo “superiore” rispetto ai già citati smartphone della famiglia F17, si pensa che a questo giro OPPO introdurrà un chipset 5G. Il prezzo di OPPO F21 Pro dovrebbe aggirarsi intorno alle 30.000 rupie, circa 339€ al cambio attuale.

Ovviamente al momento si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi e come al solito restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni o di una confermata da parte di OPPO.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu