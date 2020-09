Il 2020 pare essere l'anno del ritorno degli smartphone sottili, nonostante batterie molto capienti ed antenne per la connessione 5G. Se Vivo S7 è attualmente il più sottile, è stato superato dai nuovi dispositivi del brand “cugino“: Infatti, OPPO F17 e F17 Pro, che con i loro 7.45 e 7.48 mm di spessore sono attualmente gli smartphone più sottili dell'anno.

OPPO F17 e F17 Pro: Tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Il design dei nuovi OPPO F17 e F17 Pro sono molto simili, con trame sottili e finemente costruiti, con il modulo fotocamera quadrato posto sul lato in alto a sinistra.

Per quanto riguarda OPPO F17, quello che risalta subito è il display da 6.44″ sAMOLED Full HD+ con drop notch. per il SoC, c'è una soluzione Qualcomm, cioè lo Snapdragon 662, mentre per le memorie vi sono 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il modulo fotocamera sarà quadruplo, in quanto composto da 4 sensori da 16 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, ritratto e monocromatica ed una selfie camera da 16 MP. Le misure sono sottilissime in quanto avrà una struttura da 159.8 x 72.8 x 7.45 mm con un peso di 163 grammi. Per la batteria troviamo invece una 4000 mAh con ricarica VOOC da 30W.

Passando ad OPPO F17 Pro, il display è di diagonale pressoché identica, ma la soluzione Full HD+ è con tecnologia Super AMOLED con punch-hole doppio. Per quanto riguarda la CPU, è presente un MediaTek Helio P95 con GPU IMG 9MX-HP8 a 970 MHz, con un comparto fotocamera sempre a quattro sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare e 2 monocromatiche, mentre per le selfie camera troviamo una 16 MP più un sensore di profondità da 2 MP. La batteria è da 4015 mAh con fast charge VOOC 4.0, mentre cambiano di poco le misure, essendo da 160.14 x 73.7 x 7.48 mm per un peso di 164 grammi. Infine, per le memorie troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Presenti Bluetooth 5.1, Type-C, Wi-Fi Tri-Band e jack per cuffie da 3.5 mm. Anche qui troviamo Android 10 con ColorOS 7.2.

OPPO F17 e F17 Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi OPPO F17 e F17 Pro arrivano in India da oggi, 2 settembre 2020, ma se F17 Pro ha un prezzo comunicato di 22.990 rupie (circa 263 €), per l'F17 verrà comunicati a breve.

