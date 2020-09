ColorOS 8: tutte le novità di OPPO in questi screenshot

Così come buona parte dei competitors, anche OPPO ha in cantiere la prossima evoluzione del proprio software che risponde al nome di ColorOS 8. In parallelo al Beta Testing dell'ultimo Android 11, il produttore sta testando anche la nuova versione della UI con annesse novità. Ci vorrà ancora del tempo prima del suo rilascio in veste stabile, ma nel frattempo possiamo avere un assaggio di tutte le novità tramite ROM Beta.

Parte il test della ColorOS 8: ecco come cambierà la UI di OPPO

Tema Scuro

Introdotto con la precedente UI, nella ColorOS 8 sono state aggiunte nuove opzioni da parte di OPPO per il Tema Scuro. Sarà possibile regolarlo su tre diversi livelli: oltre ad impostarlo totalmente in nero, ci sono due opzioni con diversi livelli di grigio.

Personalizzazione

Per quanto riguarda la configurazione grafica, nella ColorOS 8 si è ben pensato di raggruppare tutte le schermate di personalizzazione in una sola. Una comodità non da poco, oltre ad alcune aggiunte come nuove opzioni e la creazione di suonerie personalizzate.

Il launcher è più flessibile, potendo cambiare la griglia delle app nelle schermate home, oltre allo sfondo tramite wallpaper statici e animati.

Quick Settings e Notifiche

A proposito di personalizzazione, nella ColorOS 8 è stata aggiunta la possibilità di cambiare la forma dei toggles delle impostazioni rapide. Ci sono sei opzioni a disposizione, con forme più o meno quadrate e tondeggianti.

Per venire incontro all'utilizzo ad una mano, adesso la schermata dei Quick Toggles è più facilmente raggiungibile essendo stata spostata verso il basso. Nella ColorOS 8 troviamo anche una rielaborazione grafica del centro notifiche.

Barra laterale

Sempre in merito alla personalizzazione, sono state aggiunte nuove opzioni di configurazione per la barra laterale intelligente.

Always-On Display

Anche l'Always-On Display viene arricchito dalla ColorOS 8. Il team software di OPPO ha aggiunto nuove opzioni di personalizzazione. Oltre all'orologio è possibile selezionare componenti testuali ed immagini da visualizzare a schermo spento.

Display

Ad essere modificate sono state anche le impostazioni del display. Anche in base al modello interessato, qua troviamo le opzioni di risoluzione, refresh rate, O1 Ultra Vision Engine, video HDR, DC Dimming e Edge Lightning.

Lettore d'impronte nel display

Tutti i modelli OPPO con ColorOS 8 e dotati di sensore ID nel display potranno sfruttare delle scorciatoie tramite impronta. Basterà lasciare il polpastrello poggiato dopo aver sbloccato lo smartphone per la comparsa di tre shortcuts personalizzabili. Nella schermata di personalizzazione, poi, sono state aggiunte nuove animazioni.

Fotocamera

Con la ColorOS 8 troviamo varie modifiche nella schermata delle impostazioni fotografiche. A partire dalla composizione, adesso non soltanto misurabile con la griglia ma anche con la livella tramite giroscopio. Sono state aggiunte nuove opzioni per la modalità Ritratto, fra correzione della distorsione della lente e la modalità AI Ultra Clear. Migliora anche lo zoom in video, con l'introduzione dell'opzione inerziale per una maggiore fluidità nel cambio di focale. Inoltre, è possibile impostare la registrazione 3D per il comparto sonoro dei video.

Multitasking

Aprendo la schermata delle app recenti si nota un'aggiunta, ovvero le icone delle app in esecuzione in basso sopra al pulsante “Clear”. Possiamo agire su di esse con uno swipe e scarrellarle più rapidamente.

OPPO Relax

Aggiunta nella versione 7.1, con la ColorOS 8 assistiamo ad un miglioramento della modalità OPPO Relax. Questa feature permette di staccare dall'utilizzo canonico dello smartphone ed avviare una sessione di rilassamento, anche tramite musica ad hoc.

Game Space

Chiudiamo con Game Space, modalità dedicata alla fase gaming anch'essa con nuove voci di regolazione. Da qui possiamo vedere l'utilizzo delle prestazioni CPU e GPU, potendo scegliere fra modalità Low-Power, Balanced e Competition. Le opzioni permettono di bloccare il livello di luminosità, disabilitando la regolazione automatica tramite sensore. Le ottimizzazioni prevedono anche la riduzione della connettività ed il blocco di tasti, gestures e notifiche.

