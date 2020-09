OPPO e Qualcomm rinnovano la collaborazione ad IFA 2020, in nome del 5G

Come avrete ormai capito IFA 2020, quest'anno, si sta svolgendo in maniera molto particolare, con tanti eventi in streaming. Sono tanti gli eventi che prenderanno parte in questi giorni e, alcuni di essi, si sono già svolti. Non è mancata all'appello, dunque, neanche OPPO, che tramite il suo CEO Tony Chen ha voluto rinnovare la stretta collaborazione con Qualcomm, per un obiettivo comune.

OPPO e Qualcomm vogliono dare una spinta al 5G

Da quello che abbiamo potuto apprendere stamattina, Tony Chen, CEO di OPPO, ha voluto rinnovare la collaborazione con Qualcomm. Si tratta, però, di un tipo di accordo che regge su basi solide, che prendono il 5G come punto di riferimento. Nel corso dei prossimi anni, dunque, questi due brand cercheranno di sviluppare nuovi prodotti che sfruttino proprio questa nuova tecnologia, espandendone gli orizzonti.

LEGGI ANCHE:

I primi Snapdragon Serie 400 5G arriveranno sugli smartphone OPPO e Xiaomi entry-level del 2021

Questa collaborazione è quasi storica, tanto che già nel 2018 OPPO fu la prima azienda ad aderire alla “5G Pioneer Initiative” di Qualcomm. Da quel momento è stata una continua crescita, per entrambe le realtà. Durante il discorso di Tony Chen, comunque, è emerso come il 5G sarà un punto focale nei prossimi anni, non solo per lo sviluppo di OPPO ma anche per la tecnologia in generale. Chen, poi, ha voluto ribadire come il suo brand abbia ormai una certa esperienza nel settore, dovuta principalmente ad un'ottima pianificazione e a numerosi investimenti in ricerca e sviluppo, che hanno portato l'azienda ai vertici della tecnologia 5G.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu