OPPO cancella la serie Ace, ma potrebbe “rinascere” con Realme

Sono passati un po' di mesi dal debutto di OPPO Ace 2 in patria e proprio in quel periodo la compagnia cinese sancì la separazione tra la serie Ace e Reno. Nonostante questo cambiamento e il rilascio di appena due smartphone, DigitalChatStation rivela che la gamma è stata cancellata e che potrebbe passare sotto l'egida di Realme.

OPPO potrebbe aver cancellato la serie Ace, secondo questo leaker

Stando a quanto riportato dal leaker cinese, OPPO ha detto addio alla famiglia Ace ma questa continuerà a vivere grazie ad una nuova serie in arrivo con Realme, una sorta di successore spirituale. Questa nuova gamma del brand partner avrà specifiche al top e ovviamente potrà vantare del supporto alla ricarica rapida da 125W, svelata di recente dalla stessa azienda. Al momento Realme si affida a tre serie – Q, V e X – e un'altra è in dirittura d'arrivo.

Comunque, come al solito in questi casi, è bene prendere la notizia come un semplice rumor, almeno fino alla conferma da parte di OPPO. Inoltre la gamma Ace non è mai arrivata in Europa (nonostante alcuni indizi) e non è dato di sapere se questa misteriosa famiglia top di Realme sarà un'esclusiva asiatica o meno.

