OPPO rilascia un brevetto per uno smartphone unico; ecco le immagini

Siamo coscienti del fatto che nei prossimi anni l'innovazione in ambito smartphone riguarderà più comparti. Non solo quello relativo ai display, dunque, ma anche e soprattuttoil design. Non è un caso, dunque, che OPPO abbia recentemente rilasciato un brevetto di un device molto particolare, dotato di una struttuta assolutamente unica.

OPPO vuole introdurre la fibra di carbonio?

Da quello che abbiamo potuto vedere nelle prime immagini di LetsGoDigital, sembra che tale dispositivo sia dotato di una struttura a nido d'ape. Osservando bene le due estremità, superiore ed inferiore, è chiaro come sia presente una socca davvero unica, sottolineanta ancora di più dalla curvatura di tale componente. Non sappiamo ancora, però, se tale dispositivo sia effettivamente tra i piani del brand, magari proprio come successore di OPPO Ace 2.

Questo materiale speciale, lungo i bordi laterali, potrebbe essere effettivamente fibra di carbonio ma non ne siamo certi. Sicuramente, però, il fatto che sia presente questo colore blu e verde fornisce a tale prodotto un certo fascino. Nulla di nuovo, comunque, per tutte le altre componenti, con la presenza di un foro nel display e di una quad-camera posteriore inserita in un modulo circolare. Cosa ne pensate di questo smartphone? Vi piacerebbe vedere sul mercato una versione di questo tipo?

