OPPO A5 2020 si aggiorna alla ColorOS 7.1 con Android 10

Dopo i primi avvistamenti subito dopo l'inizio dell'estate, siamo quasi giunti alla fine della stagione ed ecco che i possessori di OPPO A5 2020 possono finalmente godere dell'aggiornamento alla ColorOS 7.1, basata su Android 10 e attualmente in fase di rilascio anche nel nostro paese.

In queste ore il “piccolo” OPPO A5 2020 ha cominciato a ricevere l'aggiornamento ad Android 11, ovviamente (come anticipato anche in apertura) sotto forma di ColorOS 7.1, l'interfaccia proprietaria del brand cinese. Se volete dare un'occhiata a tutte le novità dell'UI, qui trovate l'articolo dedicato. Per quanto riguarda il dispositivo, dato che un ripasso non fa mai male, ricordiamo che il modello A5 ha debuttato in Italia lo scorso novembre con Android 9 e ColorOS 6.

In termini di specifiche il dispositivo è mosso dal sempreverde Snapdragon 665, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Un comparto tecnico contenuto, che punta forte sull'autonomia grazie ad una capiente batteria da 5.000 mAh. Completano il quadro una Quad Camera da 12 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e lente per bokeh ed un pannello IPS da 6.5″, con protezione Gorilla Glass 3.

