OPPO A33 (2020): certificato un nuovo modello mid-range

Probabilmente non ve lo ricordate, ma ben 5 anni fa debuttava OPPO A33, uno dei tanti smartphone mid-range del produttore. Passano gli anni ma i modelli ritornano, come dimostra la certificazione ricevuta da questo nuovo OPPO A33 (2020). Inutile dire che fra i due dispositivi correranno moltissime novità, dato che parliamo di modelli fra cui intercorrono varie generazioni tecnologiche.

OPPO A33 (2020) è in arrivo e riceve la certificazione tecnica

Certificato dagli enti asiatici NBTC, TKDN e India, non sappiamo ancora molto di questo inedito OPPO A33 (2020). Anche perché, vista la quantità di smartphone lanciati ogni anno, non è totalmente da escludere che si tratti di un rebrand o di una rivisitazione di un modello già esistente. Le certificazioni non ci fanno scoprire molto, perciò dovremo attendere i prossimi rumors che ne delineeranno la scheda tecnica.

Nell'attesa, possiamo fare un salto indietro nel tempo e riscoprire le specifiche del primissimo OPPO A33. A partire dallo Snapdragon 410, SoC entry-level con un ormai anacronistico processo produttivo a 28 nm. Al suo interno c'era una CPU quad-core ad 1,2 GHz A53 ed una GPU Adreno 306, assieme a 2 GB di RAM, 16 GB di storage ed una batteria da 2.400 mAh. Il display era circondato dalle allora canoniche cornici ed era un pannello TFT da 5″ qHD 960 x 540 pixel (!). Inoltre, c'erano “soltanto” due fotocamere: una dietro da 8 MP ed una davanti da 5 MP per i selfie.

