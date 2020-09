La data di presentazione della nuova ColorOS 11 si avvicina e nel frattempo non mancano indiscrezioni sui prossimi modelli, a cominciare dal Find X3 fino alle varie voci sulla gamma Reno 5. Ovviamente, in tutto questo clima di attesa non manca la solita sfilza di entry level: OPPO A32 è ufficiale ed arriva con una scheda tecnica che riserva qualche sorpresa ed un prezzo contenuto.

OPPO A32 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Prima di procedere oltre, segnaliamo che OPPO A32 si presenta come un rebrand destinato al mercato cinese del modello A53 presentato in India ad agosto. A differenza di quest'ultimo sono presenti due tagli di memoria: la configurazione da 4/64 GB di A53 cede il posto alle versioni da 4/128 GB e 8/128 GB. Per il resto, design e specifiche rimangono invariate. La parte frontale ospita un display da 6.5″ HD+ con refresh rate a 90 Hz, campionamento al tocco di 120 Hz ed un punch hole, contenente una selfie camera da 8 MP.

Il retro offre un lettore d'impronte digitali ed una tripla fotocamera con un modulo macro. A muovere il device troviamo lo Snapdragon 460, alimentato da una batteria da 5.000 mAh. In basso trovate tutti i dettagli relativi alla scheda tecnica di OPPO A32.

Scheda tecnica

display LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), refresh rate a 90 Hz, 269 PPI e punch hole;

con risoluzione (1600 x 720 pixel), refresh rate a 90 Hz, 269 PPI e punch hole; dimensioni di 163.9 x 75.1 x 8.4 mm per 186 grammi di peso;

per 186 grammi di peso; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 ;

; GPU Adreno 610;

4/8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile;

di storage espandibile; lettore d'impronte posteriore;

tripla camera da 13 + 2 + 2 MP con apertura f/2.2, macro e Flash LED;

con apertura f/2.2, macro e Flash LED; fotocamera frontale da 8 MP ;

; Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, mini-jack cuffie, USB Type-C;

Batteria da 5.000 mAh forse con ricarica rapida da 18W ;

forse con ricarica rapida da ; Sistema Operativo Android 10 con ColorOS 7.2.

OPPO A32 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO A32 da 4/128 GB è di 1.199 yuan, circa 148€ al cambio attuale, mentre per la versione maggiorata con 8 GB di RAM la cifra sale a 1.499 yuan, circa 185€. Le vendite in Cina partiranno dal 15 settembre e al momento non è dato di sapere se questo dispositivo arriverà anche alle nostre latitudini.

