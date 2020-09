Come installare gli OxygenOS 11 Live Wallpaper su qualsiasi Android | Download

OnePlus ha ufficialmente rilasciato la prima versione della OxygenOS 11, in modo da dare in pasto agli early adopter le ultime novità software. Una di queste sono i nuovi Live Wallpaper, ovvero gli sfondi animati che arricchiscono esteticamente l'ultima versione della UI OnePlus. Per quanto siano sfondi proprietari, qualcuno ha ben pensato di estrarli dalla Beta e renderli disponibili a chiunque possegga uno smartphone Android.

OnePlus e OxygenOS 11: i nuovi Live Wallpaper sono disponibili per tutti

I Live Wallpaper della OxygenOS 11 sono caratterizzati da nuove animazioni di sistema. Queste sono visibili quando si passa dall'Always-On Display, quando si sblocca il dispositivo e quando si passa da una schermata home ad un'altra. Inoltre, i colori dinamici adottati si basano sull'orario, in modo da restituire un feeling diverso nel corso della giornata.

Al debutto con la Beta per OnePlus 8 e 8 Pro, il file APK che è stato estratto è disponibile per qualsiasi smartphone Android. Può darsi che su qualche modello, magari più datato, non funzionino come dovrebbero. Anche perché la versione dei file SDK utilizzati dall'app è la 26, pertanto dovrebbe essere necessario avere almeno Android 8 Oreo. Per ottenere la stessa fluidità pensata da OnePlus è necessario che il vostro smartphone abbia buone prestazioni grafiche in OpenGL, un parametro che potete valutare in sede di benchmark.

Scarica OxygenOS 11 Live Wallpaper da APKMirror

Una volta scaricato il file APK, vi basterà installarlo e dovreste trovare i Live Wallpaper all'interno della cartella degli sfondi. In caso non li trovaste, scaricate l'app Google Sfondi e dovreste trovarli lì dentro.

