Quando si parla di smartphone – specialmente per quanto riguarda il mercato dei modelli cinesi – spesso gli utenti premiano quei brand che decidono di adottate un'interfaccia stock o quanto meno il più vicino possibile ad Android. Il motivo è presto detto: personalizzazioni eccessive tendono ad appesantire l'UI e inoltre l'accostamento ad una versione pura dell'OS viene vista di buon occhio per quanto riguarda l'implementazione degli aggiornamenti di sistema. Uno dei brand preferiti per la convergenza tra UI proprietaria e Android stock è proprio OnePlus, eppure le cose stanno per cambiare con la futura OxygenOS 11 e l'azienda stessa ne spiega il motivo.

OnePlus: ecco perché OxygenOS 11 avrà un look diverso da Android stock

Con la nuova OxygenOS 11 OnePlus mira a qualcosina in più di un semplice restyle di icone e temi, ma ci troveremo di fronte ad una vera e propria riorganizzazione dell'interfaccia. Un cambiamento che potrebbe non andare giù ai fedelissimi di Android stock e per questo motivo l'azienda cinese ha spiegato il perché di questa scelta. Come si legge nel forum ufficiale il motivo principale di questa riorganizzazione degli elementi dell'UI è da ricercarsi nell'arrivo di smartphone con display sempre più ampi. L'UI di Android puro non sarebbe adatta a schermi grandi, nonostante Google abbia lanciato anche dispositivi di taglia XL.

All'interno delle schermate c'è tanto spazio inutilizzato e determinate aree sono difficili da raggiungere dato che la tendenza naturale degli utenti è quella di tenere il dispositivo dal basso, utilizzando il pollice per “toccare” i vari punti del display. Proprio per questo motivo, gran parte delle azioni e del movimento sono limitati nella metà inferiore del pannello e per questo motivo OnePlus ha optato per un cambiamento fondamentale con la OxygenOS 11. La nuova UI sposta gli elementi essenziali nella sezione inferiore, rendendo la navigazione ad una sola mano ancora più intuitiva e rapida.

Alcune delle critiche degli utenti riguardano la somiglianza dell'interfaccia con One UI di Samsung ed effettivamente il colosso sudcoreano ha rinnovato il suo software proprio in base agli stessi principi di OnePlus. Voi cosa ne pensate? Preferite Android stock oppure siete curiosi di testare con mano le novità della OxygenOS 11? Fatecelo sapere nei commenti!

