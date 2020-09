OnePlus Notes: la nuova versione in stile OxygenOS 11 sbarca nel Play Store | Download

Quest'oggi gli appassionati di OnePlus hanno ricevuto una sorpresa particolarmente gradita, con il rilascio della prima Open Beta dedicata alla nuova interfaccia proprietaria del brand. Il nuovo firmware sperimentale ha già dato i suoi frutti, facendo emergere dettagli interessanti sulle prossime cuffie TWS dell'azienda e non solo. Nel frattempo ecco spuntare una novità nel Play Store di Google: l'app OnePlus Notes è disponibile al download con un look ridisegnato in occasione dell'arrivo della OxygenOS 11.

OnePlus Notes cambia look per l'arrivo della OxygenOS 11 | Download Play Store

L'applicazione arriva con uno stile maggiormente ottimizzato per i dispositivi dotati di un display ampio, fruibile utilizzando una sola mano. I pulsanti di ricerca e del menù sono stati spostati e tutto vira verso il basso, lasciando un spazio vuoto nella parte superiore. Le note possono essere organizzate in un elenco oppure come schede mentre in basso a destra è presente il pulsante per accedere all'editor. Oltre alle modifiche al design, più in linea con l'aspetto generale della OxygenOS 11, OnePlus Notes presenta varie ottimizzazioni per l'uso con Android 11.

Se siete curiosi di provare in anteprima l'app, OnePlus Notes è disponibile al download in versione con accesso anticipato direttamente tramite il Play Store. In basso trovate il link alla pagina dedicata: cliccando verrete rimandati direttamente allo store di Google.

OnePlus Notes Android | Play Store | Download

