Grossi problemi per OnePlus Nord: reset improvvisi e perdita di dati

Da quando è stato lanciato, OnePlus Nord ha sì riscosso successo, ma non senza problemi di varia natura. Prima con la connettività Bluetooth, poi risolto con un aggiornamento che ha però peggiorato l'autonomia. Questa volta il problema spuntato nella community è ancora più grave, dato che alcuni possessori di Nord si sono ritrovati con lo smartphone resettato senza preavviso.

Aggiornamento 27/09: OnePlus parla di come sta lavorando al problema di Nord. Trovate i dettagli a fine articolo.

I possessori di OnePlus Nord stanno avendo problemi di reset imprevisti

Basta farsi un giro sul forum per leggere numerose testimonianze in merito (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Alcune segnalazioni parlano di un OnePlus Nord improvvisamente caldo mentre lo si teneva in tasca, per poi estrarlo e scoprire che era in fase di reimpostazione. Il reset di fabbrica spontaneo che è accaduto ai possessori di OnePlus Nord è un problema considerevole, non soltanto per il ripristino delle impostazioni. Ripristinare lo smartphone significa perdere tutti i dati, quindi contatti salvati in memoria, foto, video, applicazioni e così via.

Dato il numero di utenti colpiti, sembra proprio che non si tratti di un bug isolato ma di qualcosa di più capillare. Tuttavia, non viene indicato un firmware specifico, pertanto è un problema non così facilmente individuabile. Addirittura c'è a chi il ripristino di OnePlus Nord è capitato più di una volta, un problema non da poco che rende quasi inutilizzabile il dispositivo. Come informa Android Police, un rappresentante di OnePlus ha confermato che gli sviluppatori stanno già lavorando per risolverlo.

Aggiornamento 27/09

Dopo le varie segnalazioni, l'azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito ai reset riscontrati su OnePlus Nord.

“Negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto un numero limitato di segnalazioni da utenti di OnePlus Nord che hanno subito riavvii e conseguente perdita di dati. Abbiamo lavorato instancabilmente per trovare la causa principale di questo problema e risolverlo. Particolari problemi software possono causare il crash di OnePlus Nord in loop: questo problema non porta direttamente alla perdita di dati. Tuttavia, Android include una funzionalità chiamata “Rescue Party” che tenta di ripristinare il dispositivo da quei loop di crash. In caso di esito negativo, Rescue Party riavvia quindi il dispositivo in modalità di ripristino, che fornisce all'utente le opzioni per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se un utente seleziona accidentalmente l'opzione “Cancella dati” in modalità di ripristino, i dati dell'utente verranno eliminati.“

Oltre a spiegare la vicenda, OnePlus ha illustrato un metodo per risolvere temporaneamente nell'attesa che sia rilasciato un aggiornamento di fix:

“Stiamo lavorando ad un aggiornamento del software per risolvere il problema che causa i suddetti cicli di arresto anomalo del sistema: rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, se Rescue Party viene attivato accidentalmente, puoi premere a lungo “Tasto di accensione + Volume +” per 10 secondi per forzare l'arresto e uscire dalla modalità di ripristino senza alcuna perdita di dati.”

