OnePlus Nord: novità e download della OxygenOS 10.5.7

Dopo i miglioramenti della release 10.5.6 (rilasciata ad agosto) OnePlus torna a mettere mano al suo modello di fascia media Nord con l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.7: andiamo a scoprire tutte le novità dell'update, insieme al link per il download.

OnePlus Nord, nuovo aggiornamento: arriva la OxygenOS 10.5.7 | Changelog e Download

Il nuovo firmware OxygenOS 10.5.7 stabile per OnePlus Nord arriva con un peso contenuto, appena 96 MB. Rispetto all'aggiornamento precedente, a questo giro arrivano migliorie per quanto riguarda i consumi e la calibrazione del display. Anche le chiamate e il Bluetooth sono stati ottimizzati al fine di migliorarne la stabilità; idem per quanto riguarda sia il sensore macro che la selfie camera (nel secondo caso è stata potenziata la stabilizzazione dei video in 4K a 60 fps). Di seguito trovate il changelog completo, con tutti i dettagli.

Clicca qui per il changelog completo Power

• Improved general power consumption Camera

• Improved 4k 60 FPS video stabilisation of front camera

• Improved image clarity of macro camera Display

• Improved general display calibration Bluetooth

• Improved Bluetooth connection stability Network

• Improved voice call stability

Il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord è attualmente in fase di rilascio tramite OTA e dovrebbe arrivare a bordo di tutti i modelli nel corso delle prossime ore. Nel caso in cui non avete ancora ricevuto la notifica e preferite procedere con il flash manuale, di seguito trovate il link al download della OxygenOS 10.5.7 in versione EU.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu