OnePlus Nord è out of stock in tantissimi Paesi, anche in Italia

Non è passato molto tempo dal lancio sul mercato della nuova soluzione low-cost di OnePlus, ovvero OnePlus Nord. Questo dispositivo ha fatto molto parlare di sé, prima del lancio ufficiale ed anche dopo la presentazione, tenutasi online. Proponendosi ad un prezzo davvero interessante, infatti, ha saputo convincere tantissimi fan del brand, che finalmente hanno ritrovato lo spirito del “Never Settle”. Tanto che nel corso di poche settimane i pezzi sono terminati, andando out of stock sulla maggior parte degli store ufficiali.

OnePlus Nord ha convinto davvero!

Da quello che abbiamo potuto vedere, in queste ore OnePlus Nord non è più disponibile per la gran parte dei Paesi nei quali viene venduto. Sono terminate, infatti, tutte le scorte, anche qui in Italia. Andando sul sito ufficiale, infatti, si nota come la versione Gray Onyx e Blue Marble siano out of stock, in attesa di nuovi arrivi.

Molto probabilmente le scorte hanno scarseggiato, soprattutto nella prima fase di vendita, forse anche a causa dell'attuale epidemia di Coronavirus. Malgrado questo, è tangibile il successo riscosso da questo dispositivo, che ha saputo catturare finalmente l'attenzione di tantissimi nuovi utenti. Che ne sarà, quindi, di questo marchio? Vedremo presto un nuovo dispositivo low-cost targato OnePlus?

