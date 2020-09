OnePlus Nord: in arrivo una variante più economica, ma non sarà per tutti

Dopo aver conquistato gli appassionati del brand cinese – anche se non sono mancati problemi – OnePlus Nord si appresta a tornare alla riscossa, stavolta con una versione leggermente più economica. Peccato che almeno per il momento non sarà disponibile per tutti ma potrà essere acquistata solo tramite il sito ufficiale ed Amazon India.

OnePlus Nord debutta anche in versione da 6 GB di RAM, per ora solo in India

Il mid-range OnePlus 5G è pronto a tornare in una veste ancora più accessibile grazie alla nuova variante con taglio di memoria da 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Al momento il dispositivo è disponibile esclusivamente nelle versioni da 8/128 GB e 12/256 GB, vendute rispettivamente a 399€ e 499€. A partire dal 21 settembre, il sito ufficiale indiano e Amazon India daranno il benvenuto alla variante da 6/64 GB di OnePlus Nord (nella sola colorazioni Gray Onyx), proposta a sole 24.999 rupie, circa 285€ al cambio.

Per quanto riguarda i prezzi delle versioni maggiori – parlando sempre dell'India -, si sale a 319/342€ al cambio: cifre decisamente più golose rispetto a quelle europee, ma parliamo pur sempre di mercati differenti. Nel momento in cui scriviamo questa variante risulta esclusiva per l'India e non è dato di sapere se arriverà successivamente anche da noi. Se mai dovesse fare capolino anche nello store europeo, OnePlus Nord da 6/64 GB potrebbe costare circa 349€: si tratta solo di un'ipotesi – ovviamente – ma sarebbe una cifra appetibile. Che ne pensate? Rinuncereste ad un po' di memoria per risparmiare?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu