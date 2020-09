Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono chiare su un punto: il flagship 8T non sarà il solo modello in arrivo entro la fine dell'anno. Da tanto si vocifera dei device Billie e Clover, a cui si sono aggiunti anche i presunti terminali Lemonade. Tanta confusione ma una cosa sembra palese: la compagnia cinese è interessata ad invadere più fasce di mercato per dare del filo da torcere ai competitor. E ora arrivano i primi dettagli su OnePlus Nord N10 5G, il prossimo dispositivo dedicato alla fascia media, con specifiche di tutto rispetto ed un prezzo che farà gola a molti.

OnePlus Nord N10 5G: tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range

Design e caratteristiche

Tra le mire della casa cinese vi è quella di portare un terminale mid-range negli USA: sarà questo il destino di OnePlus Nord N10 5G, dato che l'attuale Nord è stato lasciato fuori dagli States. Purtroppo allo stato attuale non vi sono dettagli precisi in merito al design. Lo smartphone potrebbe avere un look simile a quello che vedete nel video in alto, anche se le ultime novità parlano di una Quad Camera verticale (nel video sono mostrati due modelli con doppia e tripla cam) nell'angolo in alto a sinistra ed un ampio pannello con un foro per la selfie camera. Ovviamente si tratta di un concept – ad opera del leaker Max J e di Concept Creator – dedicato al dispositivo con il nome in codice Billie. L'aspetto finale potrebbe non coincidere, ma pare un ottimo punto di partenza.

Anche se lo stile resta ancora un mistero, le indiscrezioni parlano di un display da 6.49″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Ci aspettiamo un pannello Fluid AMOLED, similmente al modello maggiore Nord (di cui qui trovate un recap delle specifiche).

Specifiche

Le indiscrezioni in merito al futuro OnePlus Nord N10 5G sono ancora allo stato “embrionale”. Sappiamo poco di questo modello, ma dovrebbe avere a bordo il chipset Snapdragon 690, come anticipato già nelle scorse settimane. Si tratta di una soluzione octa-core 5G low cost, realizzata con processo produttivo a 8 nm, con due core ad alte prestazioni Cortex-A77 fino a 2 GHz, GPU Adreno 619L, modem Snapdragon X51, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Lato memorie si parla di una variante base da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. In merito al comparto fotografico, sembra che avremo ancora una volta una Quad Camera, ma con una novità: il sensore da 48 MP cede il posto ad un modulo da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP e due sensori aggiuntivi da 2 MP (presumibilmente macro e profondità).

OnePlus Nord N10 5G – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Nonostante tutti i dettagli sul nome del dispositivo e le varie specifiche, mancano ancora dettagli circa la data di uscita. Presumibilmente, il mid-range arriverà poco dopo il lancio di OnePlus 8T e secondo quanto riportato farà capolino nel mercato USA. Al momento non è dato di sapere se arriverà anche in Europa. Circa il prezzo di OnePlus Nord N10 5G si vocifera di una cifra sotto ai 400$, quindi inferiore a quella dell'attuale modello Nord.

Prima di lasciavi ricordiamo che OnePlus dovrebbe fare il botto anche con un entry level, dal nome in codice Clover. In questo caso dovremmo avere un device mosso dallo Snapdragon 460, con 4 GB di RAM, una tripla cam ed un prezzo intorno ai 200$ (circa 167€ al cambio).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu