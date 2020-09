OnePlus Lemonade: l’azienda sarebbe al lavoro su altri 5 smartphone

In questi giorni si sta parlando tanto dei prossimi modelli in arrivo per la compagnia cinese e scavando a fondo sono spuntate delle indiscrezioni particolarmente interessanti. Dopo il modello Nord, l'azienda potrebbe partire alla conquista della fascia media e dovrebbero essere previsti vari dispositivi con il nome in codice Billie 2 e 2T, senza contare i presunti entry level della serie Clover. A questi si aggiunge il modello kebab, ossia quello che dovrebbe essere il prossimo flagship 8T. Non ne avete ancora abbastanza? Tranquilli allora perché sarebbero in dirittura d'arrivo ben 5 modelli con il nome in codice OnePlus Lemonade!

OnePlus Lemonade: tutto quello che sappiamo finora

So there's "Billie" (OnePlus phone w/ Snapdragon 690), "Clover" (w/ Snapdragon 460), "Kebab" (OnePlus 8T w/ Snapdragon 865), and now a new device code-named "lemonade"? 🤔 https://t.co/x52w8yZ6lM — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 1, 2020

Insomma, in base a quanto si evince OnePlus ha in serbo un bel po' di cartucce per i suoi appassionati. Ovviamente bisognerà vedere quando e se questi dispositivi vedranno la luce, ma in base alle tante indiscrezioni raccolte questa seconda metà del 2020 (forse già il mese di settembre) potrebbe rivelarci delle sorprese. Tornando a OnePlus Lemonade, il nuovo leak è stato pubblicato su Twitter e ripreso anche da Mishaal Rahman di XDA: la stessa fonte sarebbe uno dei membri del celebre forum.

Per il momento non sono emersi dettagli circa le specifiche di questa serie di dispositivi e anche il nome commerciale resta nell'ombra. Di certo OnePlus Lemonade fa riferimento al nome interno e finora non sono arrivati al dettagli. Inoltre la stessa fascia di prezzo del device è sconosciuta: non è chiaro se farà parte della famiglia “economica” del brand oppure se ci troviamo di fronte ad un ennesimo flagship (magari un modello che accompagnerà il lancio di OP8T). Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

