OnePlus aggiorna l’app Galleria con la OxygenOS 11 | Download

Con l'avvento della nuova OxygenOS 11, OnePlus sta provvedendo ad aggiornare le proprie app, compresa quella della Galleria. I vari aggiornamenti ricevuti nelle scorse settimane hanno aggiunto nuove features, fra cui l'editing in 4K. E con questo major update a cambiare è anche l'interfaccia principale, come avevamo visto con il primo hands-on della OxygenOS 11.

L'app Galleria di OnePlus si aggiorna con la OxygenOS 11

OnePlus ha creato la OxygenOS 11 con un pensiero in mente, ovvero la sua ottimizzazione per l'utilizzo ad una mano. Per questo si è deciso di allontanarsi dal concetto di Android Stock, perfezionando la UI in maniera più personalizzata. Questo concetto si riflette anche nella nuova app OnePlus Galleria, arrivata alla versione 4.0.47 Beta. Si tratta della stessa versione che troviamo all'interno della ROM Android 11 Developer Preview per OnePlus 8 e 8 Pro.

Adesso la OnePlus Galleria è divisa in tre nuove schermate disposte in orizzontale: nella tab principale Foto troviamo raccolte foto e video in ordine cronologico. Scorrendo troviamo la tab Collezioni, in cui i contenuti multimediali secondari sono raccolti sotto forma di gallerie divise per app di origine. Infine, nella tab Esplora il tutto viene suddiviso in base ai soggetti contenuti nelle foto (Persone, Posto, Oggetti) e c'è anche la sezione Storie. Quest'ultima funzione fa sì che le foto possano essere utilizzate per ricreare delle animazioni, visibili anche a schermo spento in fase di ricarica stile cornice digitale.

Potete scaricare la versione 4.0.47 Beta dell'app Galleria direttamente da APK Mirror, ma funziona unicamente sugli smartphone OnePlus. Potrebbe essere necessario avere un firmware con almeno Android 10. Da notare la presenza del bug con le immagini mancanti, ma stiamo comunque parlando di un'app ancora in fase beta.

Vi ricordiamo che anche l'app Meteo è stata aggiornata da OnePlus e potete trovarla nell'articolo dedicato.

