Mentre impazza la polemica sul modello Nord per il display verde e per i ritardi di Amazon, la casa cinese si prepara al debutto di alti mid-range. La conferma è arrivata direttamente da Pete Lau anche se in maniera abbastanza velata: sappiamo che uno o più modelli low budget saranno lanciati negli USA nel corso della seconda metà dell'anno ma al momento non vi sono altre certezze, nemmeno per quanto riguarda un'eventuale commercializzazione in Europa. Comunque nei giorni scorsi ha cominciato a fare capolino un certo OnePlus Aurora (con tanto di “concept” render) ed ora tocca a Clover, il presunto secondo dispositivo di fascia media in arrivo.

Aggiornamento 05/09: il presunto entry-level della casa cinese torna su Geekbench, con nuove info. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Clover potrebbe essere il dispositivo di fascia medio-bassa del brand cinese

Lo smartphone misterioso è apparso su Geekbench con un punteggio di 336/1495 punti in single-core e multi-core, con il nome in codice OnePlus Clover. Il dispositivo è entrato a far parte del database il 5 agosto e vengono svelate alcune specifiche, ossia i 4 GB di RAM e la presenza dello Snapdragon 660. Il sistema operativo è basato su Android 10.

La grande “rivoluzione” di questo smartphone è rappresentata dallo Snapdragon 660. Massimo rispetto per uno dei SoC meglio riusciti di Qualcomm, ma la sua presenza indica che Clover sarà un dispositivo di fascia medio “bassa” e non avrà dalla sua nemmeno il supporto al 5G. Un bel cambiamento rispetto al presunto modello Aurora, che si vocifera sia mosso dallo Snapdragon 690, soluzione votata al nuovo standard di connettività in chiave low budget. Il leaker Max J. (con Concept Creator) ha pubblicato un video che illustra un modello con tripla fotocamera ed uno con dual camera: che quest'ultima sia il device siglato Clover? PS: l'immagine in copertina arriva dal video in questione, che trovate in basso.

Insomma, questo sarebbe il tutto e per tutto il primo entry-level di OnePlus andando ad indicare che la compagnia cinese è intenzionata a seguire le orme di altri brand e a conquistare più fette di mercato. Per quanto riguarda la fascia alta, il prossimo modello top OP8T sarebbe spuntato di recente su Geekbench: il lancio dovrebbe avvenire dopo l'estate e a questo giro è plausibile che l'azienda abbia implementato un sensore da 64 MP ed una super ricarica da 65W.

OnePlus Clover: spuntano le prime indiscrezioni su specifiche e prezzo | Aggiornamento 28/08

Nelle scorse settimane abbiamo fatto conoscenza con i presunti modelli Aurora, due smartphone di fascia media in arrivo per la casa cinese. Nel frattempo ha cominciato a fare capolino anche un'altra voce di corridoio, che vede l'azienda pronta a lanciare il suo primo entry level, dal nome in codice OnePlus Clover e protagonista di nuove indiscrezioni, stavolta con una valanga di dettagli sulle specifiche.

Partiamo dal debutto dello smartphone: secondo una fonte interna alla compagnia, l'entry level dovrebbe debuttare a livello globale (Stati Uniti compresi) a strettissimo giro o comunque entro la fine dell'anno, anche se per ora non vi è ancora una data. Per quanto riguarda la scheda tecnica del piccolo di casa OnePlus, il modello Clover dovrebbe “vantare” un display IPS da 6.52″ con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel). A muovere device troveremo il SoC Snapdragon 460, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD.

OP pronta a cambiare e conquistare anche la fascia bassa del mercato?

Il comparto fotografico offrirebbe un triplo modulo da 13 + 2 + 2 MP (f/2.2-2.4-2.4). Per chi teme che si tratti di un prodotto “eccessivamente” entry level, niente paura: almeno avremo un lettore d'impronte digitali posizionato sul retro. Non ci sono dettagli sulla selfie camera, ma il pezzo forte di OnePlus Clover è stato anticipato: sotto la scocca troverà spazio una capiente batteria da 6.000 mAh, con ricarica rapida da 18W. Non mancherà il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, così come il supporto LTE, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.

In termini di specifiche sembra che OnePlus Clover sia nato per competere con dispositivi sulla scia di Realme C15 e le indiscrezioni sul prezzo parlano infatti di una cifra intorno ai 200$ (circa 167€ al cambio).

OnePlus Clover torna su Geekbench: che cosa è cambiato? | Aggiornamento 05/09

Solo poche ore fa è arrivato un corposo leak dedicato al prossimo flagship 8T (qui trovate l'articolo riepilogativo, con tutte le novità aggiornate), che vede il lancio del dispositivo fissato per fine settembre o inizio ottobre. Nel frattempo le novità in merito a OnePlus Clover si fanno sempre più insistenti, come a sottolineare che ci sia ben altro che bolle in pentola oltre al già citato modello top. Il presunto entry level della casa cinese (manca ancora una conferma ufficiale e il condizionale è d'obbligo) sarebbe apparso nuovamente su Geekbench, a questo giro con la sigla OnePlus BE2012.

Rispetto ai benchmark precedenti, stavolta viene fatta un po' più di chiarezza sulla scheda tecnica del dispositivo. I risultati, infatti, mostrano la presenza di un chipset octa-core con una frequenza di base di 1.80 GHz, dal nome in codice bengal: si tratta dello Snapdragon 460, accompagnato da 4 GB di RAM. Nulla di trascendentale, ma i vari leak continuano a puntare in questa direzione per quanto riguarda le specifiche di questo misterioso modello di fascia bassa targato OnePlus.

