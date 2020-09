OnePlus Buds Z: le nuove cuffie TWS svelate da OxygenOS 11 Open Beta

Da pochissimo l'azienda cinese ha rilasciato la OxygenOS 11 Open Beta 1, primissima versione della nuova interfaccia proprietaria. Per gli utenti interessati a provare questa novità, qui trovate tutti i dettagli. Nel frattempo il team di XDA si è già messo al lavoro e il teardown del nuovo software ha rivelato alcune chicche in arrivo e tra queste le “presunte” cuffie TWS OnePlus Buds Z!

Le cuffie TWS OnePlus Buds Z potrebbero essere in dirittura d'arrivo

Come ben sappiamo, a luglio OnePlus ha lanciato le sue prime cuffie TWS, insieme al mid-range Nord. Quest'ultimo potrebbe aver aperto una porta verso l'infinito: infatti sembra che siano in dirittura d'arrivo una valanga di nuovi modelli di fascia media (nomi in codice, Billie e Lemonade) e perfino uno o più entry level. Le mire dell'azienda cinese non finiscono qui ed ora nel codice della OxygenOS 11 Open Beta 1 è spuntata una stringa che fa riferimento ad un prodotto chiamato OnePlus Buds Z.

<tuning name = "oneplus_bluetooth_BudsZ" endpoint_type = "headphone" mono_device = "false" tuned_rate = "48000" orientation = "2" output_channels = "2" >

La stringa in questione presenta dei riferimenti espliciti a delle cuffie Bluetooth, facendo subito pensare alla prossima soluzione TWS della compagnia. Purtroppo non sono presenti altri dettagli e non sappiamo se si tratterà di una versione avanzata o “economica” delle attuali Buds. Inoltre ci sono incertezze anche sull'uscita: la finestra più probabile è quella del debutto del prossimo 8T, ma per ora tutto tace.

Altre novità dalla OxygenOS 11 Beta 1

Per quanto riguarda gli altri dettagli emersi dalla prima beta della OxygenOS 11, sono state avvistate nuove stringhe all'interno dell'app OnePlus Camera (le trovate in basso).

<string name = "action_item_video_1080p_960fps" > 1080P 960FPS </string> <string name = "action_item_video_4k_120fps" > 4K 120FPS </string> <string name = "action_item_video_4k_240fps" > 4K 240FPS </string> <string name = "action_item_video_4k_480fps" > 4K 480FPS </string> <string name = "action_item_video_4k_960fps" > 4K 960FPS </string> <string name = "action_item_video_8k" > 8K 30FPS </string> <string name = "action_item_video_8k_120fps" > 8K 120FPS </string> <string name = "action_item_video_8k_240fps" > 8K 240FPS </string> <string name = "action_item_video_8k_480fps" > 8K 480FPS </string> <string name = "action_item_video_8k_60fps" > 8K 60FPS </string> <string name = "action_item_video_8k_960fps" > 8K 960FPS </string>

Come si evince, sembra che la compagnia cinese sia al lavoro sul supporto per la registrazione video in 8K a 960 fps per i suoi smartphone, anche se al momento non vi sono dettagli precisi. L'ISP Spectra 480 dello Snapdragon 865 supporta la registrazione a 720p e 960 fps, in modo da non andare ad impattare sulle performance e le temperature. Di conseguenza restiamo in attesa di ulteriori dettagli, anche se non è detto che OnePlus sia effettivamente intenzionata ad abilitare questa funzionalità (forse pensata per modelli futuri).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu