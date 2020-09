Situazioni del genere, come quella accaduta negli Stati Uniti, ha sia del grottesco sia del divertente. In pieno clima di tensione tra USA e Cina causa gli ultimi avvenimenti tecnologici, alla dogana americana hanno bloccato con successo ben 2000 AirPods fake… Peccato fossero tutte OnePlus Buds!

2000 paia di OnePlus Buds dal valore di 158.000 dollari scambiate per cloni AirPods

THAT'S NOT AN 🍎 — CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine. Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

Tutta la questione è sorta quando il CBP (la dogana USA), ha bloccato all'aeroporto di New York un lotto da ben 2.000 AirPods false, dal valore di 400.000 dollari in caso di autenticità, riportando anche la notizia con un certo e tronfio orgoglio, dichiarando: “Un'operazione effettuata per proteggere il pubblico americano da vari pericoli su base quotidiana. l'intercettazione di questi auricolari contraffatti è un riflesso diretto della vigilanza e dell'impegno per il successo della missione da parte di i nostri ufficiali CBP ogni giorno“. Peccato che fossero in realtà 2000 paia di OnePlus Buds originalissime.

Quando è venuta fuori la verità, l'imbarazzo per la dogana USA è stato enorme, anche perché su Twitter si erano vantati che le OnePlus Buds non avessero una mela! Peccato che di mele OnePlus non ne abbia mai usate per i suoi prodotti. Questo ovviamente ha portato imbarazzo anche la stessa compagnia cinese, che da Hong Kong aveva spedito un lotto importante dal valore di 158.000 dollari. Insomma, una situazione figlia di una tensione sempre più ai limiti della realtà, che coinvolge sempre più player cinesi.

